Bis Ende Juli war die DSS auf Rekordkurs, die Branche und Endkunden waren hoch motiviert und festentschlossen, sich wieder persönlich und live zu treffen, auszutauschen sowie Vorträgen und Paneldiskussionen von internationalen Thought-Leadern zu folgen. Doch der rapide Anstieg der Covid-Inzidenzwerte, wieder strengere Sicherheits- und Gesundheitsvorgaben für Großveranstaltungen und verlängerte beziehungsweise wieder verschärfte Dienstreiseregelungen vieler Konzerne machen eine Durchführung der DSS Europe 2021 unmöglich.

Statement from Mike Blackman, Managing Director of Integrated Systems Events, and Florian Rotberg, Managing Director of invidis consulting.

After a period of consultation with the industry and assessment of the ongoing impact of the pandemic, we have made the difficult decision to cancel Digital Signage Summit (DSS) Europe, scheduled for 29-30 September in Munich.

We’ve been monitoring the conditions in Germany and have worked hard to balance health and safety concerns with the need for commerce and face-to-face interaction. These two factors have had shifting weight throughout the year, but as the scheduled date approaches we have come to the conclusion that the best solution for all of us is to cancel this year’s edition. This decision has come after discussions with exhibitors, the venue and local authorities.

DSS will be back at Integrated Systems Europe, taking place 1-4 February 2022 in Barcelona, as part of an exciting relaunch of ISE’s conference offering.

Thank you for your continued support.