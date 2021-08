Das saudische Projekt Neom The Line zählt zu den ambitioniertesten Städteentwicklungsprojekten der Welt. Auf mehr als 170 Kilometern Länge entsteht quer durch die Wüste Saudi Arabiens die größte, jemals geplante nachhaltigste Stadt. Mehr als eine Million Menschen sollen zukünftig entlang einer Linie leben, innerhalb von 5 Minuten sind der Arbeitsplatz, Freizeitangebote und Shopping erreichbar. Die Infrastrukturanbindung erfolgt größtenteils unterirdisch. Eine Vision, die nun realisiert wird.

Zur Zeit ist noch wenig zu sehen, deshalb bedarf ein spektakuläres Projekt auch eines ansprechenden Besucherzentrums mit viel Digital Signage. Die beiden am Eingang platzierten LED-Walls bilden einen visuellen Tunnel in die Ausstellung. Die LED-Installationen reichen bis an den Boden und aus optischen Gründen wurde auf Prallschutz oder Glasschutz vor den empfindlichen LEDs verzichtet. Stattdessen setzt man in Saudi-Arabien auf LED-Leuchtstreifen am Fußboden – ein effektiver und optisch ansprechender Schutz der LED-Wände. Für hochfrequentierte Orte bleibt ein solider Prallschutz unerlässlich, im Corporate-Umfeld oder Museen sind Leuchtbänder aber eine Alternative.