Mit neuem Portfolio und Leistungen wie AI-gesteuerte Automation, Touchpoint as a Service (TaaS) und der TouchCode-Methode bietet Nexgen smart instore dem stationären Handel moderne Ansätze und Prozesse für Touchpoints am PoS. Der Integrator positioniert sich damit als Lösungspartner für Touchpoint Management am PoS.

Laut Nexgen können stationäre Einzelhändler nicht einfach Prozesse und Strukturen des Onlinehandels adaptieren. Online und Stores funktionieren dafür einfach zu anders. Um seine Kunden am POS nachhaltig beim Wachstum zu unterstützen, hat das Karlsruher Unternehmen eine Methode entwickelt, welche sich an den Erkenntnissen des Neuromarketings orientiert: TouchCode. Diese Methode fokussiert sich auf Collaboration, Customer Journey und Touchpoint Excellence und soll es Kunden ermöglichen, Digital Signage ohne Grenzen weiterzudenken.

Dabei ist TouchCode ein Betrachtungs- und Lösungsansatz, mit dem Nexgen die Stärken und das Alleinstellungsmerkmal stationärer Geschäfte wachstumsorientiert ausbaut. Ziel ist es, Touchpoints am PoS durch wirtschaftliche Weitsicht und ökologische Nachhaltigkeit voranzubringen und Kunden mit Mitarbeitern am PoS zu verbinden. So entsteht langfristig aus Kundenbindung eine Verbundenheit.

„In Kombination mit unserem Portfolio ermöglicht TouchCode es uns, so flexibel und individuell wie möglich auf die Bedürfnisse und Potenziale unserer Kunden, sowie deren Standorte einzugehen“, erklärt Nicole Hilkert, Leitung Marketing und Kommunikation, Nexgen smart instore GmbH. „Gerade durch Touchpoint as a Service sind wir in der Lage, den Mehrwert für Kunden, Händler und deren Mitarbeiter ohne Abstriche in den Vordergrund zu stellen.“