Mit „The Orbit“ bietet der Fernsehsender HBO Max seinen Kunden – in den USA, in Deutschland ist der Sender nicht empfangbar – eine interaktive Erlebnisstation an, um einen Einblick in seine Programmauswahl zu geben. Erleben lässt sie sich in Dallas, Chicago und San Francisco, in den Flagship-Stores der HBO-Mutter AT&T.

The Orbit verfügt über ein interaktives LED-Display, das mit einer Geste oder ein paar gesprochenen Worten mehr als 150.000 HBO-Max-Clips anzeigt.

Mit der Installation, die gemeinsam mit der Design-Agentur Hush realisiert wurde, will HBO Max zeigen, wie sein Markenversprechen gehalten wird, nämlich eines der umfangreichsten und hochwertigsten Unterhaltungsangebote anzubieten.

Bei der Erstellung des Contents kommt maschinelles Lernen zum Einsatz, damit die Terabyte-großen Informationen verarbeitet werden können und mit der HBO-Max-Bibliothek interagieren können.

Digital Signage macht den Unterschied

SNA Displays produzierte und installierte die LED-Display-Technologie, die in den Erlebnisstationen zum Einsatz kommt. Jeder der 149 Quadratmeter großen interaktiven Bildschirme stammt aus der Brilliant-Interior-Linie von SNA Displays.

Jedes LED-Display ist rund 2,5 Meter hoch und 5,5 Meter breit. Der Pixelpitch beträgt 1,56 Millimeter; insgesamt kommt jeder Screen auf 5,7 Millionen Pixel. Der konkave Radius beläuft sich auf weniger als 3,6 Meter.

Es gibt auch eine Online-Version des Orbits, doch fehlt hier die immersive Erfahrung, die nur durch die Kombination von Digitalem und körperlichem Erleben möglich ist.

