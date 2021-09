Auch der Hamburger Digital Signag- Integrator PMS wird dieses Jahr wieder Teil des Kongresses sein. Unter dem Motto „Intelligentes Digital Signage für Fan & Marke“ besteht nicht nur die Möglichkeit, sich persönlich am PMS-Stand über die Einsatzmöglichkeiten von Digital Signage, IPTV und digitalen Medien, wie Screens und LED-Wänden, zu informieren. Geschäftsführer Stefan Pagenkemper hält außerdem einen Vortrag zum Thema „Upgrade your Fan-Experience – Modulare Stadion-Digitalisierung am Beispiel SC Freiburg & FC St. Pauli“.

„Unsere aktuellen Projekte im Stadion- und Veranstaltungsumfeld haben uns gezeigt, wie wichtig ein intelligenter Einsatz von digitalen Medien ist“, so Stefan Pagenkemper. „Gerade jetzt, wo es darum geht, auch die „Sofa-Fans“ Stück für Stück wieder ins Stadion zu führen, sind die Emotionen und das Erlebnis im Stadion ein wichtiger Faktor. Dass die verfügbaren Budgets aktuell deutlich reduziert sind, ist absolut nachvollziehbar. Deshalb setzen wir auf nachhaltige und modulare Lösungen, die dennoch den gewünschten Marketing- und Aufmerksamkeitseffekt erzielen. Die Betrachtung der Einsatzmöglichkeiten von bereits bestehender Technik ist dabei ein wichtiger Bestandteil der Lösungsfindung.“