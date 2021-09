AVI-SPL Weltgrößter Integrator jetzt auch in Hamburg

Mit über 1,2 Mrd. USD Umsatz führt AVI-SPL das Ranking der weltgrößten ProAV- und Digital Signage-Integratoren an. AVI-SPL ist weltweit vertreten, um anbieterunabhängig Unternehmenskunden bei der Installation und dem Betrieb von Displays, Videokonferenzsystemen und anderen ProAV- und Digital Signage-Lösungen zu unterstützen.

In Europa ist die Sichtbarkeit bisher eher gering, in Deutschland war AVI-SPL bisher mit einem Büro im Rhein-Main Gebiet vertreten. Nun folgt ein weiteres Büro im hohen Norden. Ende August eröffnete AVI-SPL den neuen Standort in Hamburg. Zur Eröffnung begrüßte das neue Hamburger Team den globalen CFO Jan Reese (AVI-SPL Global LLC) sowie Johannes Stehr, Geschäftsführer der AVI-SPL Deutschland GmbH.