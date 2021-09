Optoma bietet mit der neue Optoma Management Suite (OMS) eine Management-Plattform zur Vereinfachung von Betriebsabläufen zur Überwachung, Diagnose und Steuerung von Digital Signage Displays. Laut Optoma ist OMS die erste Managementlösung, die mit anderen Displays kompatibel ist, die über PJLink verbunden sind. Sie ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Display-Installationen und bietet gleichzeitig unterschiedliche Zugriffs- und Steuerungsebenen für Benutzer, um eine sichere Verwaltung der Geräte zu gewährleisten.

OMS ist eine Lösung, die es IT-Administratoren und Technikern ermöglicht mehrere Displays gleichzeitig zu überwachen, zu verwalten und zu diagnostizieren und so eine nahtlose Kontrolle über mehrere Geräte zu ermöglichen und gleichzeitig die Produktivität zu maximieren. Die Plattform ermöglicht den Benutzern, den Status von Anzeigegeräten zu überprüfen und Konfigurationen zur Optimierung der Leistung vorzunehmen. IT-Administratoren und -Techniker können Notfallmeldungen, Warnungen und Informationen an jedes Display vor Ort senden und übertragen. Darüber hinaus können die Benutzer die Geräte aus der Ferne so programmieren und planen, dass sie nur während der Hauptbetriebszeiten genutzt werden und sie können sie in Notfällen sofort abschalten, um den Energieverbrauch und die Betriebskosten zu senken.

„Als führender Anbieter von audiovisuellen Display-Produkten war es naheliegend, eine fortschrittliche Display-Management-Suite zu entwickeln, die es den Nutzern ermöglicht, ihre Displays von einer zentralen Plattform aus effektiv zu verwalten und zu steuern“, erklärt Brian Soto, Director of Product Management bei Optoma. „Mit OMS sind wir in der Lage, unseren Kunden eine komplette End-to-End-Lösung anzubieten, um die sich ständig weiterentwickelnden Bedürfnisse des ProAV-Marktes sowie der Schlüsselsegmente wie Bildung, Unternehmen, Museen und Freizeitmärkte zu erfüllen.“

Ab Anfang 2022 wird OMS auch als Cloudvariante verfügbar sein.