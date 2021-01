Optoma will seinen Wachstumskurs im Bereich Projektoren ausbauen und sich im Jahr 2021 weiter in Richtung ProAV entwickeln. Vergangenes Jahr konnte der AV-Hersteller in Region DACH laut eigenen Angaben einen Bestwert von 15% Marktanteil bei Projektoren erreichen. Für 2021 kündigt Optoma neben Projektoren bis zu 21.000 ANSI Lumen auch große LED Displays mit 130“ und 163“ an. Des Weiteren will das Unternehmen den Collaboration-Trend und die Digitalisierung des Klassenzimmers in den nächsten Jahren begleiten.

Dazu erweitert Optoma sein Netz an Distributionspartnern, bisher Ingram Micro und Kindermann, um den Spezialisten für Konferenz- und Präsentationstechnik Also/ Medium. Der listet künftig ebenfalls das Optoma Sortiment an Projektoren, Interaktiven Screens, LED-Displays und Dokumentenkameras. Der Markt AV-Lösungen sei aktuell sehr dynamisch mit vielen Veränderungen, erklärt Optoma. Der neue Distributor sei darum eine sehr gute Ergänzung, um die Produkte einem breiteren Publikum anbieten zu können.