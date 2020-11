Mit seiner neuen Creative Touch 3 Serie will Hersteller Optoma Bildungseinrichtungen eine robuste und flexible Collaboration-Lösung für modernen Unterricht an die Hand geben. Die speziell für den Bildungsbereich entwickelten Displays sind in den Größen 65″, 75″ und 86″ erhältlich. Das kratzfeste Display verfügt über ein blendfreies Antifingerprint und ist mit 20-Punkt-Touch-Technologie sowie Stift- und Fingererkennung ausgestattet.

Inhalte können auf der neuen Serie einfach kabellos über die „TapCast Pro“-App gezeigt werden. Schüler und Lehrer können so ohne zusätzliche Hardware Daten und Bildschirminhalte austauschen. Die App ist kompatibel mit Android, iOS, Windows, MacOS und Chrome und kann ganz einfach per Knopfdruck Dokumente, Bilder oder Videos präsentieren, die auf dem Mobilgerät oder Laptop gespeichert sind. Die App fungiert dabei auch als kabellose Maus und Tastatur, um das Display zu steuern.

Weitere Features der neuen Creative Touch 3 Serie sind:

flimmerfreie Ultra HD 4K Displays mit 178-Grad-Weitsichtwinkel

TÜV-zertifizierter Low-Blue-Light-Modus

Dual App-Modus – Zwei Anwendungen synchron auf dem Bildschirm ausführen

integrierte Joan Meeting App für Raumplanung

OfficeSuite für das Anzeigen, Bearbeiten und Erstellen von Word-, Excel- und PowerPoint-Dokumenten sowie das Ausführen erweiterter PDF-Optionen

HDMI und USB Anschlüsse frontseitig für schnellen Zugang

Die Creative Touch 3 Serie kommt mit einer Reihe an vorinstallierten Collaboration-Apps. Weitere kompatiblen Anwendungen können nach Bedarf aus dem Optoma Marketplace auf das Display installiert werden. Für die neue Serie bietet Optoma zudem verschiedenes optionales Zubehör wie etwa ein WiFi-Modul für drahtlose Konnektivität, eine Wandhalterung mit VESA-Norm, einen mobilen Trolley oder auch PC-Einschubmodule.