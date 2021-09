Oliver Nitz, Chief Marketing Officer bei der Digitale Mediensysteme GmH aus Österreich, ändert seinen Lebensmittelpunkt: Der 49-Jährige zieht nach Salzburg, wo viele wichtige Retail-Headquarters liegen.

Daher wird der Oliver Nitz nun auch Repräsentant von Digitale Mediensysteme in Westösterreich und Süddeutschland. Der gebürtige Deutsche, der seit 2001 in Österreich lebt und seit 2018 bei DMS tätig ist, wird einen besonderen inhaltlichen Schwerpunkt auf Live Shopping- und Digital Signage-Lösungen in der internen und externen Kommunikation legen.

Der Hauptsitz von Digitale Mediensysteme, das 2004 gegründet wurde und sich nach eigener Aussage zu einem führenden Digitalisierungspartner für Retail-Betriebe im DACH-Raum entwickelt hat, liegt in Wien-Ottakring.