Digitale Mediensysteme GmbH (DMS) und Thomas Hinterleithner, Gründer der Retail-Place GmbH, bündeln ihre Expertise in einer strategischen Partnerschaft. „Für Einzelhändler entsteht damit eine besondere Kombination von Technologie- und Marketing-Know-how,“ betonen DMS Geschäftsführer Michael Buchacher und Retail-Place Gründer Thomas Hinterleithner „Das ist ein Perfect Match für digitales Marketing und seine technische Umsetzung am Point of Sale. Wir freuen uns auf gemeinsame Projekte im In- und Ausland und bieten Anbieter- und technologieneutral rasche Umsetzung auf Spitzenniveau“. Gemeinsam möchten die beiden Unternehmen den laufenden Digitalisierungsschub im Handel als Folge der Corona-Pandemie gestalten.

Die von Retail-Place 2013 mitgegründete Location Based Marketing Association DACH verfügt in Parndorf vor den Toren Wiens über ein zentrales Wissens- und Innovationszentrum.