Durch die neuesten Integrationen können DooH-Netzwerkbetreiber Mediaeinkäufern auf Knopfdruck aussagekräftigere Einblicke in das Publikum und Datenvisualisierungen auf der Grundlage von Live-Analysen liefern. Die Daten werden vor Ort anonym über Sightcorp-Sensoren erfasst und liefern Alter, Geschlecht, Anzahl der Impressionen und Zuschauer sowie Aufmerksamkeit und Verweildauer.

Um den europäischen Datenschutz zu gewährleisten, macht das Sightcorp DeepSight Toolkit standardmäßig alle Gesichter unkenntlich und ist so aufgebaut, dass alle Daten offline und lokal verarbeitet werden. Die integrierte Deep-Learning-Technologie stellt sicher, dass die Schätzungen mit einem Höchstmaß an Datengenauigkeit erstellt werden. Sightcorp bietet APIs und Berichtsvorlagen für führende Business-Intelligence-Plattformen (BI). Das Amsterdamer Unternehmen bietet außerdem ein komplettes End-to-End-Reporting-Dashboard für neue Nutzer innerhalb des Ökosystems.

“Ein Schlüsselelement, um das Wachstum der DooH-Branche voranzutreiben, ist eine genauere Zielgruppenausrichtung, Messung und Berichterstattung, und diese Integrationen mit Sightcorp bringen einen erheblichen Mehrwert. Sie bieten unschätzbare Einblicke in die Zielgruppe, die zur Optimierung von kreativen und Media-Einkaufsentscheidungen genutzt werden können“, sagte Adam Green, SVP of Strategy, Broadsign. „Wir sind davon überzeugt, dass diese Zusammenarbeit die Branche voranbringen wird, da Werbetreibende ihr Verständnis der einzelnen Zielgruppen für Kampagnen vertiefen und ihre Medieneinkäufe entsprechend anpassen können.“

„Wir stimmen mit Broadsigns Vision für programmatisches DooH überein und freuen uns, diese Integrationen auf den Markt zu bringen, die leicht in bestehende Netzwerke nachgerüstet werden können, ohne dass zusätzliche Player erforderlich sind, und die standardmäßig in neue Netzwerke integriert werden können“, sagte Joyce Caradonna, CEO von Sightcorp. „Der nächste große Schritt in der Entwicklung von DooH besteht darin, werbetreibenden und deren Agenturen aussagekräftigere Publikumsberichte zu liefern, die sie für die Entscheidungsfindung in Echtzeit und eine umfassende ROI-Messung nutzen können. Das DeepSight Toolkit in Verbindung mit Broadsign Control und Broadsign Reach bringt die Entwicklung voran und hilft DOOH-Reporting, das den Online- und mobilen Display-Analysen ähnlicher ist, die digitale Werbetreibende zu nutzen gewohnt sind, um die Effektivität ihrer Werbeausgaben zu verstehen.“

Sightcorp bietet Audience Analytics Intelligence für Digital Signage, DooH, Out of Home Media und In-Store Analytics und entstand als ein Spin-off der Universität Amsterdam.