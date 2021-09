Premiere in Düsseldorf: Am 15. September wurden im Rahmen einer Award Show vor rund 100 Gästen die Gewinner der ersten DooH Creative Challenge (DCC) geehrt. Der neue Preis wird vom Digital Media Institute (DMI) vergeben und zeichnet herausragende Kreationen für Digital Out of Home (DooH) aus. Die Premiere der Awards fand zum Ende der Pandemie zu einem denkbar schwierigen Moment statt. Der DooH-Markt ist während der Pandemie spürbar eingebrochen, Kampagnen wurden gestrichen und Budgets für innovative Kreationen waren rar. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen hat das DMI die neuen Awards erfolgreich etabliert.

Zum Einstand wurde die Trophäe für die besten DooH-Kampagnen insgesamt acht Mal verliehen: So vergab die Jury Gold, Silber und Bronze in den beiden Kategorien „Beste crossmediale Bewegtbild-Kampagne“ und „Best Use of Data“, was den Gewinnern zudem Punkte für das W&V-Kreativranking einbringt. Die Jury kürte auch die Siegerkampagne in der Nachwuchskategorie „DCC YoungSTARS“. Diese Auszeichnung ist mit 1 Milliarde Bruttokontakten verbunden, was einem Brutto-Mediawert von rund 5 Millionen Euro entspricht. Der Preisträger des „Audience Awards“ wurde noch am Abend der Preisverleihung vom Publikum live vor Ort unter allen 12 Shortlistplatzierten gewählt.

Großer Gewinner des Abends ist die Agentur David+Martin, die mit der Kampagne „PiCK UP! CHOCO HAZELNUT – #nussmanmögen“ für den Kunden Bahlsen Gold und Bronze erhält. Die zweite Gold-Aus-zeichnung des Abends holt sich fischerAppelt/Philipp und Keuntje mit der Kampagne „MOIA holt dich ab“ für den Ridesharing-Service MOIA. Bester Young Talent wurde schließlich Maik Lüdemann mit seiner Kampagne „Bevor was passiert“.

Eine Überraschung gab es beim Audience Award: Mit „Build with the Force“ von Serviceplan/Lego und „So macht Korn wieder Sinn“ von fischerAppelt/Philipp und Keuntje wählten die Gäste gleich zwei Einreichungen auf den ersten Platz, sodass diese sich die von der Agentur PLAN gesponserte Geldprämie nun teilen.

„Wir haben die DooH Creative Challenge ins Leben gerufen, um unter den Kreativen die Aufmerksamkeit für DooH nochmal zu erhöhen. Die Preisträger sind der beste Beweis dafür, welch immense kreative Spielwiese der Branche mit DooH zur Verfügung steht“, sagt Frank Goldberg, Geschäftsführer des DMI und Chairman der Jury.

Und das sind die Gewinner der einzelnen Kategorien:

In der Kategorie „ Beste crossmediale Bewegtbild-Kampagne “ werden kanalübergreifende Werbeauftritte prämiert, die bereits bei der Kreation DOOH-relevante Aspekte wie Rezeptionssituation berücksichtigen und so das Medium optimal in den Mediamix integrieren. Die Kampagne „MOIA holt dich ab“, die die Bekanntheit des Ridesharing-Services auf OoH, DooH, Print und Social Media erhöhen sollte, überzeugte laut der Jury durch eine smarte, plakative und perfekt auf die jeweiligen Locations und Kanäle abgestimmte DooH-Kreation. Dafür erhält fischerAppelt/ Philipp und Keuntje gemeinsam mit pilot Hamburg Gold. Silber geht an „Fürchtet euch nicht“, mit der Überground und elf weitere Agenturen den Berliner Untergrund mit kunstvollen DooH-Spots zur Ausstellung machten und für mehr Pressefreiheit warben. Über Bronze freut sich David+Martin mit Weischer.JvB: Deren Kampagne „PiCK UP! CHOCO HAZELNUT – #nussmanmögen“ für Bahlsen überzeugte die Jury durch eine kreative Leitidee, die sich höchst flexibel an die unterschiedlichsten Touchpoints und Zielgruppen anpassen lässt.

Die Jury der DooH Creative Challenge setzte sich aus Kreativen, Vermarktern sowie Agentur-, Kunden- und Medienvertretern zusammen.