Die erstmalige Kooperation mit Gewista in Wien ist Teil einer internationalen Kampagne des Modelabels. Das Unternehmen hat sein Budget für Außenwerbung verdoppelt und investiert weiter in den Ausbau der Markenbekanntheit mit einer großen Out of Home Reichweiten-Kampagne in Österreich, Deutschland und Schweiz. Diese wird im September in frequenzstarken Städten ausgespielt.

Karin Schrank, Director Marketing bei Marc Cain über die Herbstkampagne: „Um unsere Markenbekanntheit national und international weiter auszubauen, haben wir das Budget unserer Out of Home Reichweiten-Kampagne in diesem Jahr mehr als verdoppelt. Neben frequenzstarken deutschen Großstädten haben wir dieses Mal auch Wien und Zürich als Standorte ausgewählt. Ein besonderes Highlight ist unsere Brand Area in der U-Bahn-Station Stephansplatz, die mit plakatierten Wänden und Kampagnenvideos die leuchtende Farbwelt unserer aktuellen Herbst-Winter-2021-Kollektionen präsentiert.“