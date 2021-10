Eine LED-Fläche von 240 Quadratmetern erstrahlt ab Freitag an der Fassade der berühmten AVUS-Tribüne in Berlin. Mit 2 Mio. Autos im Monat plus 420.000 Radfahrer, 380.000 Fußgänger sowie fünf Buslinien bietet Berlins längster DooH-Screen massenhaft Reichweite.

1921 eröffnet, fuhren auf der AVUS die berühmten Silberpfeile von Mercedes-Benz Spitzengeschwindigkeiten von 400 km/h, und bei Grand-Prix-Rennen donnerten Juan Manuel Fangio und Hans Herrmann mit ihren Rennwagen durch die steile Nordkurve. 4.000 Zuschauer jubelten auf der markanten Tribüne den Rennidolen zu. Bis heute ist die AVUS für die Berliner ein Mythos und als Marke emotional positiv aufgeladen, vor allem für Mobilitätsmarken.

„Mit der E-Mobility ist dieser Markt sehr in Bewegung und der Marketingbedarf wächst enorm“, sagt Ronald Verner, Geschäftsführer der Vermarktungsagentur Verner & Friends, die mit mehr als 15 Jahren Erfahrung einer der DooH-Pioniere in Deutschland ist. „Die Verbindung der traditionsreichen AVUS mit digitaler Werbung passt perfekt zum Aufbruch der Mobilitätstechnik. Innovativ und einfallsreich müssen die werbenden Unternehmen auch bei ‚Longest Lights of Berlin‘ sein, denn unser Format ist bedingt durch die Architektur der Tribüne sehr ungewöhnlich. Das ist eine echte Herausforderung für Deutschlands Top-Kreative!“

Direkt gegenüber vom Berliner Messegelände mit dem Funkturm liegt die AVUS-Tribüne mit den „Longest Lights of Berlin“ an einem der meistbefahrenen Verkehrsknoten Deutschlands und fällt mit dieser ungewöhnlichen Präsentationsform aus dem Rahmen etablierter Werbeformate.

„Die exzellente Technik der ‚Longest Lights of Berlin‘ kommt von den Profis der Deset LED Group aus Ludwigsburg“, verrät Ronald Verner. „Diese Company verbaut ausschließlich hochwertige Marken-LEDs und sorgt durch präzise Kalibrierung für gestochen scharfe Bilder auch bei intensiver Sonneneinstrahlung und extremen Betrachtungswinkeln.“

Der LED-Screen verfügt über eine vollautomatische Helligkeitsregulierung durch Lichtsensoren. Die Helligkeiten können den jeweiligen Umgebungsbedingungen so angepasst werden, dass die Anlagen jederzeit mit einer optimalen Helligkeit laufen.