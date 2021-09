Die Kampagne adressiert Autofahrer an den Kontaktpunkten ihrer Route: auf der Fahrt ins Büro mit Audio-Spots, entlang ihres Arbeitsweges mit Out-of-Home-Maßnahmen und via smartem Pendler-Targeting auf Social Media.

„Autofahrer sind eine wichtige Zielgruppe für uns: Fast 70 Prozent der Millionen Pendler in Deutschland fahren mit dem Wagen zur Arbeit. Und schon heute hören viele von ihnen unsere Angebote. Im letzten Jahr konnten wir einen Anstieg des Hörens von Spotify im Auto um mehr als 155 Prozent verzeichnen“, sagt Heiner Kuhlmann, Head of Marketing Spotify GSA. „Aber natürlich geht da noch mehr. Darum wollen wir mit der Kampagne insbesondere Berufspendler dazu motivieren, sich bei Spotify Audio-Inhalte anzuhören, die sie lieben werden.“

Passend zur Nutzungssituation hat Spotify in 20 Städten Mega-Light-Boards an hoch frequentierten Knotenpunkten belegt. Auf Autobahnen rund um Ballungsgebiete überrascht der Streaminganbieter Pendelnde außerdem mit kreativen Sprüchen auf Lkw-Heckflächen. Kurze Schlagzeilen sollen neugierig machen und den Blick auf die eigentliche Botschaft lenken: Mit Spotify können wir hören, was wir wirklich fühlen. Beispiele für das Lkw-Branding:

Ich höre was, was du nicht hörst. – Denn mit Spotify hörst du, was du wirklich fühlst.

Brumm Brumm? Skrrt Skrrt. – Jetzt mit Spotify verbinden und hören, was du wirklich fühlst.

Nächste Abfahrt: Singen. – Denn mit Spotify hörst du, was du wirklich fühlst.

Zu den gebuchten Social-Media-Kanälen zählen Instagram, Facebook, Twitter und Jodel.

“Im Auto bist du du“ – in Anlehnung an den Claim erzählt das Kampagnenvideo von Menschen, die im Auto ganz bei sich sind: Der 30-Sekünder zeigt die transformative Kraft, die entsteht, wenn wir uns einer Emotion komplett hingeben. Wenn wir singen, schreien oder weinen, wie es uns gerade gefällt, zu der Musik, die wir mögen.

Das Bewegtbild wurde unter der Leitung des Spotify Marketing-Teams in New York erstellt. Entwickelt wurde die Kampagne für den deutschsprachigen Markt unter der Leitung des Spotify Marketing-Teams in Berlin. Für die lokale Umsetzung zeichnen die Agenturen DOJO (Creative, Produktion) und UM – Universal McCann Deutschland (Mediastrategie, -planung und -einkauf) sowie Schröder+Schömbs PR (PR) verantwortlich.

Eckdaten der Car-Kampagne: