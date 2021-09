PPDS, der am schnellsten wachsende Anbieter von Digital Signage-, LED-Display- und professionellen TV-Lösungen in der AV-Branche, veranstaltet in diesem Monat seine zweite exklusive EMEA PPDS Next Online-Konferenz 2021, auf der wichtige geschäftliche Updates und neue Produktankündigungen für Partner und Kunden in ganz EMEA vorgestellt werden.

Nach dem Erfolg der ersten PPDS Next-Veranstaltung im März, die ursprünglich als Alternative zur ISE 2021 in Barcelona geplant war, wird die Next-Herbstveranstaltung an zwei Tagen stattfinden – am 22. und 23. September, jeweils von 14:00 bis 17:00 Uhr MESZ. Die Veranstaltung ersetzt nicht die geplante Teilnahme von PPDS an der Infocomm 2021 (27. – 29. Oktober).

PPDS Next wird erneut von PPDS-Geschäftsführer Chris Colpaert und PPDS-Vizepräsident EMEA Franck Racapé präsentiert und umfasst eine Reihe von Business-Updates und Keynotes, darunter Coen Olde Olthof von der Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM), der über die Entwicklung des Einzelhandels in Kombination mit neurowissenschaftlichen Forschungen referiert. Eine Reihe von PPDS-Partnern wird ebenfalls wichtige Ankündigungen und Einblicke geben, darunter Advantech, Navori und Intel.

Die Teilnehmer der Veranstaltung erhalten außerdem Informationen über mehrere wichtige bevorstehende Produkteinführungen und Lösungen von Philips Professional sowie Updates der globalen Marketing- und Produktmanagementteams.

Zu den wichtigsten Themen des Digital-Events gehören Lösungen für das Bildungswesen, die Unterstützung des Einzelhandels und die Rückkehr der Kunden in die Innenstädte, professionelle TV-Geräte für Hotellerie, LED, Display-Management und die nächste Entwicklung bei intelligenten Digital Signage-Lösungen.

Anmeldung zum Event mit Namen, Unternehmen und Land an ppdsnext@tpv-tech.com

Folgende PPDS-Experten werden auf der Next Autumn präsentieren: