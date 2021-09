Gude Systems, Hersteller von Power Distribution Units (PDU) und Fernüberwachungssystemen, weitet sein Distributionsnetzwerk in Europa aus: Für das Vereinigte Königreich, Italien und die nordischen Länder gewann das Kölner Unternehmen neue Vertriebspartner.

Einer der neuen Partner ist Special-Elektronik mit Sitz im schwedischen Karlstad. Laut Gude ist Special-Elektronik einer der führenden Distributoren für IT-/AV-Produkte im skandinavischen Raum. Das Unternehmen wird Gude-Produkte in Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland vertreiben. ”Viele Unternehmen wollen die Systeme ihrer Kunden überwachen, um bei Problemen schneller Unterstützung leisten zu können. Eine aktive PDU ist ein wesentlicher Bestandteil eines solchen Systems. Daher freuen wir uns, dass wir die Produkte von GUDE unseren Systemkunden anbieten können”, sagt Åke Larsson, CEO von Special-Elektronik.

Auch UK und Italien mit im Bunde

In UK ist RGB Communications der neue Exklusivdistributor von Gude Systems. RGB wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Hungerford, Berkshire. Das Unternehmen beliefert unter anderem Integratoren in Großbritannien und Irland.

Intermark Sistemi ist der neue Vertriebspartner von Gude in Italien. Der Distributor beliefert seine Kunden für professionelle AV- und Beleuchtungsprojekte, vor allem in den Bereichen Enterprise, Education, öffentliche Verwaltung und Gastgewerbe. Kürzlich eröffnete Sistemi neue Büros und Ausstellungsräume in Mailand.