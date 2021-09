Display an die Wand, SDM-Slot-in PC eingeschoben und schon steht die Retail Analytics Lösung. Ganz soweit ist die Technologie noch nicht – aber PPDS (Philips) und Navori kommen der Idealvorstellung schon recht nah. Die PPDS Intelligent Signage Solution for Retail bietet bis auf die Kamera alle notwendigen Lösungen für eine einfache und schnell ausrollbare Analytics Lösung. Die rechenintensive Analytics-Bilderkennung (nicht Gesichtserkennung) muss aus Datenschutz lokal erfolgen, somit ist die Nutzung eines SDM Computing Modules eine sinnvolle Konzeption. Jede Initiative die den OPS-Nachfolger SDM fördert ist zu begrüßen. Nicht nur das integrierte PCs weniger Kabel und eine saubere Installation ermöglichen, sondern weil auch der Stromverbrauch sich verringert und die Systemstabilität in der Regel profitiert.

Die Lösung ist mit der Philips P-Line 24/7 Digital Signage-Reihe (42″-55″) kompatibel und nutzt die integrierte Computingplattform DS-200 SDM-L Smart Display Module von Advantech, die auf der Intel vPro-Technologie basiert. Herz der Analytics-Lösung ist Navori Aquaji – die neue Plattform für Marketing-Analysen und das Navori Digital Signage CMS QL. Zusätzlich werden IP-Kameras benötigt, die strategisch auf der Retailfläche platziert werden müssen.

Die weitergehende AI-basierte Analyse – Besucherströme und Erkennung von Personen-Merkmalen – erfolgt entweder als Cloud-basierte Lösung (SaaS) oder als On-Premises-Version, die auf Server vor Ort gehostet wird. Die Genauigkeit der Navori-Lösung liegt bei bis 98% und bietet ein laut Anbieter intuitiv zu bedienenden voll ausgestatteten Dashboard.

Wichtigste Analytics-Feature der Navori Lösung sind

Kundenanalyse – Erfassung der Besucherzahlen ohne Personal und Klassifizierung der Kunden anhand seiner Eigenschaften (Geschlecht und Alter).

Aufenthaltsdauer und Wartezeit – Aquaji analysiert Wartezeit in der Schlange und die Zeit, die vergeht, bevor der Kunde bedient wird. Diese Daten werden zur Optimierung der Warteschlangen verwendet.

Aufmerksamkeitsspanne: Die Schweizer Analytics-Lösung berechnet das Sichtfeld jedes Kunden in Bezug auf einen überwachten Bereich oder einen Digital Signage-Screen

Proaktive Analytics – Händler können Besucherströme und Nachfrage auf der Grundlage vergleichbarer historischer Daten vorhersagen.

Personaleinsatz – Optimierung des Personaleinsatzes, um die Nachfrage in Spitzenzeiten zu decken.

Ladengestaltung – Verwaltung des Regallayouts

Der Nutzen von Analytics tim Retail steht außer Diskussion oder ist anders formuliert alternativlos. Lösungspakete wie sie von PPDS, Navori Aquaji und Advantech angeboten werden sind ein großer Schritt Richtung einfacher Implementierung von Retail Analytics. Jedoch ist es wichtig zu wissen, das die Analyse und sinnvolle Umsetzung der Maßnahmen viel Wissen, Zeit und zusätzliche Budgets benötigt. Das Sammeln von Daten ist kein Selbstzweck, die Umsetzung „Turning Data into Dollars“ bleibt in der Praxis die größte Herausforderung. Aber Analytics-Lösungsangebote senken die Eintrittshürde erheblich und sind im Digital Signage Markt sehr willkommen.