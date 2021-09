Seit seiner Gründung im Jahr 1953 hat das SSIFF weltweites Renommee erlangt und wird von der International Federation of Film Producers‘ Associations (FIAPF) als „Wettbewerbsfilmfestival der Spitzenklasse“ anerkannt. Das Festival bietet seinen Besuchern ein herausragendes Kinoerlebnis mit großen Leinwänden und Doppelprojektionen von höchster Qualität. Zur letztjährigen Veranstaltung kamen 2.626 akkreditierte Gäste aus der Branche, von denen einige aufgrund der weltweiten Pandemie online teilnahmen.

„Wir freuen uns, erneut mit Sharp/NEC im Bereich digitale Kinoprojektoren zusammenzuarbeiten, ebenso wie mit Kelonik, die seit über 35 Jahren technischer Partner unseres Festivals ist“, sagte José Luis Rebordinos, Direktor des SSIFF.

„Das Internationale Filmfestival von San Sebastián ist neben Cannes, Berlin und Venedig eines der besten Branchenereignisse seiner Art. Wir sind stolz darauf, erneut als Lieferant für digitale Kinoprojektoren ausgewählt worden zu sein. Ich weiß, dass viele während der Pandemie das Kino vermisst haben, und wir freuen uns, mit einem so renommierten Festival zusammenzuarbeiten, um großartiges Filmschaffende zu feiern“, so Alain Chamaillard, Head of Cinema EMEA & CIS, Sharp NEC Display Solutions.