Hongkong ist eine Megacity mit einer spannenden Historie und einer enormen wirtschaftlichen Entwicklung. Davon können sich Besucher unter anderem in der City Gallery überzeugen. Hier werden Planungsprojekte für die Region präsentiert. Sie wird von Planungsabteilung der Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong (HKSAR) geleitet. Die Gallery soll auch als Plattform dienen, um die Öffentlichkeit über die nachhaltige Zukunft der Region zu informieren und einzubeziehen.

Ein zentrales Exponat ist eine 2,80 Meter breite interaktive Karte, auf der Besucher sehen können, wie sich die Küstenlinie und die Skyline der Stadt seit den 1840er-Jahren verändert haben. Wenn man markierte Bereiche auf der Karte auswählt, erklären audiovisuelle Animationen, warum bestimmte Straßen ihren Namen erhalten haben.

Heute liegt beispielsweise die Ship Street nicht mehr in der Nähe des Hafens. Im 19. Jahrhundert befand sich dieser Bereich jedoch am Wasser und wurde als Versorgungsstopp für ausländische Handelsschiffe auf dem Weg zum chinesischen Festland genutzt. Der tiefe Hafenliegeplatz ermöglichte das Anlegen großer Schiffe. Im Laufe der Jahre wurden in der Umgebung umfangreiche Landgewinnungsmaßnahmen durchgeführt, die die Küstenlinie verändert haben, sodass die Straße heute weit vom Meer entfernt ist.

In Papprollen nach Hongkong

Die HKSAR-Planungsabteilung beauftragte den lokalen Audio- und Visualisierungsspezialisten Wide Smart Technology, der das Designkonzept für das interaktive Ausstellungsstück entwickelte. Für die Oberfläche des Exponats entwarf das Unternehmen ein Stück 110-Zoll-Hartglas, unter dem zwei nebeneinander montierte 55-Zoll-Displays die Inhalte präsentieren. Für dieses Projekt zog Wide Smart das Unternehmen Aspis Innovation Solutions zu, das interaktive Lösungen entwickelt.

Aspis, seit mehreren Jahren Hongkong-Distributor für das britische Unternehmen Zytronic, lieferte unter anderem den großen Multitouch-Sensor. Für das Projekt entschied sich

zwei 55-Zoll-Zyfilm Multitouch-Folien , die in Zytronics Werk in Großbritannien hergestellt und in Pappröhren gerollt nach Hongkong transportiert wurden.

Aspis laminierte die beiden Zyfilm-Teile auf die Rückseite des lokal beschafften Glases. Der Abstand zwischen den beiden nebeneinander liegenden Touch-Sensoren beträgt nur 8 Millimeter. Durch den Einsatz des Multitouch-Controllers ZXY500 von Zytronic konnte das Unternehmen die Sensoren flexibel vor Ort zu kalibrieren. Die Controller bieten laut Zytronic eine schnelle, präzise Touch- und Bewegungsreaktion im Millisekundenbereich und unterstützen bis zu 100 Berührungspunkte gleichzeitig. Somit können mehrere Personen nebeneinander mit dem Touchscreen interagieren.