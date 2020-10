Smarte Kiosk-Installationen haben der Stadt Greensboro geholfen, ihrer Innenstadt neues Leben einzuhauchen. Der britische Touch-Spezialist Zytronic lieferte sein Tech als Benutzerschnittstelle für dreizehn doppelseitige 55″-Informationsterminals von Hardwarehersteller Nanov Displays.

Das Design der Stelen gleicht überdimensionierten Smartphones, eine Optik die erstmal gefallen muss, aber seinen Zweck tut die Installation: Die Stadtverwaltung von North Carolina setzte die Kioske dazu ein, um die Passanten zeitnah mit Informationen zu versorgen, z.B. über nahe gelegene Restaurants, lokale Einzelhandelspromotions, regionale Veranstaltungen und sogar öffentliche Verkehrsmittel.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wie in vielen Städten neigten die Besucher dazu, ein oder zwei ihnen vertraute Orte zu besuchen und dann die Stadt zu verlassen, ohne zu erfahren, was die Gegend sonst noch zu bieten hatte. Die CityPost Kioske ergänzen die Smart Corridor-Initiative der Kommunalverwaltung und helfen Einheimischen und Touristen, sich in ihrer Umgebung zurechtzufinden und neue Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Auch tragen die Totems dazu bei, das öffentliche Bewusstsein für Veranstaltungen in der Nähe, lokale Unternehmen und Verkehrsmittel zu schärfen. Darüber hinaus sind sie kostenlose Wi-Fi-Hotspots und verfügen sogar über eine „Selfie“-Kamera, die das aufgenommene Bild über eine kostenlos herunterladbare CityPost-App direkt an das Smartphone des Benutzers senden kann. Platz für DooH bieten die Displays selbstverständlich auch.

Da sich die intelligenten CityPost-Kioske im Freien und in weitgehend unbeaufsichtigten Bereichen befinden, ist jeder einzelne aus 5 mm dickem, thermisch vorgespanntem Glas gefertigt. Ein einzigartiges Merkmal der Zytronic-Touchsensoren ist ihre Fähigkeit, durch dickes, übereinander liegendes Material hindurch effektiv zu funktionieren und selbst mit Handschuhen präzise auf eine Berührung zu reagieren, ohne durch Regenwasser oder Schmutz auf der Bildschirmoberfläche beeinträchtigt zu werden. In diesem Fall platzierte Nanov ein weiteres Stück 5 mm dickes gehärtetes Glas über jeden Berührungssensor, um eine 10 mm dicke stoßfeste Barriere zwischen potenziellen Vandalen und dem wertvollen LCD und der Elektronik darunter zu schaffen.