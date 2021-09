Navori zählt mit mehr als einer Million Lizenzen zu den größten Digital Signage Software-Anbietern weltweit. Während die Schweizer in Nord- und Lateinamerika und im mittleren Osten äußerst erfolgreich sind, zählt Navori in der europäischen Heimat bisher nur wenige Kunden. Bekannte europäische Navori-Nutzer sind unter anderem Louis Vuitton oder Lotto Bayern.

„Wir haben uns bisher wenig um unsere Nachbarmärkte gekümmert“, so Jerome Moeri zu invidis. Nun folgt also der Zukauf von Innes. „Mit der Übernahme des Softwaregeschäfts von Innes haben wir im zweitgrößten EU-Markt Frankreich mehr als 22.000 aktive Digital Signage Touchpoints übernommen.“

Die Innes Touchpoints sollen in den kommenden 18 Monaten auf Navori Express umgestellt werden. Denn der Einstieg in Frankreich ist nicht nur ein neuer geografischer Fokus auf einen Markt wenige Kilometer entfernt von der Navori-Hauptverwaltung in Lausanne, sondern auch der Launch einer neuen Digital Signage-Lösung.

Für den Transfer der Innes Software Plattform-Nutzer wurde Navori Express entwickelt. Die neue dedizierte Digital Signage Lösung für kleine und mittelgroße Projekte soll die Navori-Nutzerbasis um das Einstiegssegment erweitern.

„Wir haben die Vision, Digital Signage für den Channel zu demokratisieren. Mit Navori Express bieten wir Integratoren eine CMS-Lösung, die auf fast allen Hardware Plattformen läuft.“. Im Gegensatz zu Wettbewerbern vertreibt Navori die eigenen Lösungen weiterhin ausschließlich über Partnervertrieb. Navori Express ist als klassische SaaS-Plattform konzeptioniert, auf Servern in Deutschland gehostet und für den effizienten Channel-Vertrieb ausgelegt. Digital Signage-Integratoren können auf der Plattform einfach Kunden sowie Lizenzen verwalten und auch ihren Kunden Kreditkartenzahlungen anbieten.

Dazu investiert Navori auch in Vertriebsmitarbeiter in den Märkten. „Wir haben drei neue Mitarbeiter in Frankreich eingestellt.“ Zusätzlich zu Navori wird auch das Innes-Mediaplayer-Vertriebsteam exklusiv Navori-Express als Bundle mit den Innes-Appliances anbieten. Innes Digital Signage-Appliances sind vergleichbar mit Brightsign-Playern.

Nach Frankreich rückt jetzt der Fokus von Navori auf den größten europäischen Digital Signage-Markt – Deutschland beziehungsweise die DACH-Region. Navori sucht auch in Deutschland neue Digital Signage-Vertriebsmitarbeiter und ist offen für Übernahmen von Software-Anbietern.