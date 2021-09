UCView wird in Tripleplay, der Digital Signage- und IPTV-Marke von Uniguest, integriert. Der CMS Anbieter mit Sitz in der Nähe von Los Angeles ist spezialisiert auf Digital Signage und IPTV-Lösungen in Sportstadien, im Unternehmensumfeld und Bildungswesen. Vertikalmärkte die typischerweise eine Kombination von Digital Signage und Live-Streaming Content nutzen.

UCView unterscheidet laut Unternehmensangeben durch „seine Skalierbarkeit, Benutzerfreundlichkeit und die Möglichkeit, es als Cloud-Lösung oder auf lokalen Servern zu installieren“.

„Die Aufnahme von UCView in unser Portfolio ist ein aufregender nächster Schritt im Wachstum unseres Unternehmens“, so Jeff Hiscox, CEO von Uniguest. „Die Technologie und der Kundenstamm sind ähnlich wie bei unserer Tripleplay-Sparte und werden unsere Organisation ergänzen.“

Tripleplay hat seinen Hauptsitz in Großbritannien und verfügt über Niederlassungen in Spanien, Portugal, den USA, Australien, Dubai, Singapur und Russland sowie über strategische Teams in Frankreich, Deutschland (Hamburg), Polen, der Türkei und Südafrika.