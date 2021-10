Das Jeroen Pit House in Amsterdam, ein Übergangshaus für chronisch kranke Kinder, die vom Krankenhaus nach Hause verlegt werden, befindet sich nun in der Konstruktionsphase. Dank der ISE und seinen Partnern wird das fertige Gebäude auch moderne Medientechnik enthalten.

Das Haus steht auf dem Gelände des Kinderkrankenhauses Emma und wird chronisch kranken Kindern und ihren Familien zu Verfügung stehen. Es soll ihnen den Übergang vom Krankenhaus in die eigenen vier Wände erleichtern und in dieser schwierigen Phase Stabilität bieten.

Zahlreiche AV-Spender

Ein Joint Venture aus der ISE, ihren Miteigentümern Cedia und Avixa sowie weiteren Spendern aus der Branche stattet den Medienraum sowie weitere Räume mit AV-Technik aus, darunter einen Kino- und Präsentationsraum.

Die Unternehmen Woelf und Avex steuerten Design, Produktmanagement und Installationsdienste bei. Weitere Spender sind ACT, Antratek, Apart, Arcam, Attero Tech, Audac, Audinate, Audipack, Barco, Belden, Biamp, Bose, Chief, Cisco, Crestron, Generic AV, Intronics, Kenwell, Kramer AV, Logitech, Middle Atlantic, Monitor Audio, Nedis, Pakedge (Snap One), Philips, Procab, Projecta, SCP, Sennheiser, Sony, Star Tech, TU und tv One.

ISE gibt an Amsterdam zurück

Nach Verzögerungen durch die Corona-Pandemie ist nun die Fertigstellung des Gebäudes für das Frühjahr 2022 geplant. Die Unterstützung der ISE für das Jeroen Pit House ist Teil des Vermächtnisses der ISE an die Stadt Amsterdam, die 15 Jahre lang die Heimat der ISE war. Ab 2021 ist Barcelona der Standort der ISE.

„Dank der anhaltenden Großzügigkeit der Spender aus der Industrie haben wir die besten Technologien, das beste Design und das beste Installations-Know-how zusammengebracht, um einen Hightech-Unterhaltungsraum in der Übergangsstation zu schaffen. Das Projekt wird unter anderem chronisch kranken Kindern und ihren Familien einen Rückzugsraum bieten, in dem sie Zeit miteinander verbringen und sich auf das Leben zu Hause vorbereiten können“, erklärt Mike Blackman, Managing Director der ISE.