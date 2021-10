Die Traditions-Kaufhauskette Macy’s will per Gericht verbieten lassen, dass E-Commerce-Gigant Amazon auf dem Macy’s-Stammhaus in New York City Plakatwerbung betreibt. So berichten es mehrere Online-Portale, darunter Heise Online und CNN.

Das große Macy’s-Banner auf der Fassade ist ikonisch. Doch ist das Gebäude und somit die Werbefläche nur gemietet. Wie Heise berichtet, verweist der Konzern in der in New York eingereichten Klage gegen den Vermieter unter anderem darauf, dass laut den ursprünglichen Verträgen kein anderer Händler als Macy’s auf dem Platz werben dürfe.

Es sei zudem nicht 100-prozentig sicher, ob tatsächlich Amazon Macy’s mit Konkurrenz-Werbung ärgern wolle, schreibt Heise weiter. Der Klage zufolge sprach der Top-Manager des Vermieters von einem sehr „prominenten Online-Händler“ – es habe aber „wenig Zweifel“ gegeben, dass damit Amazon gemeint gewesen sei.

Ob Amazon oder ein anderes Unternehmen: Gerade weil das Plakat als ein Markenzeichen gilt, wäre für Macy’s das Wegfallen seines eigenen Schriftzugs ein Image-Desaster. Obwohl der Konzern mittlerweile auch viel online verkauft, wird es sich vom diesjährigne Weihnachtsgeschäft einiges erwarten. Und dafür sollte die Fassade glänzen – mit dem richtigen Firmennamen.

Auf der anderen Seite könnte Amazon Macy’s durchaus auch offline als Konkurrenz sehen, denn der Onlineriese könnte bald eigene Kaufhäuser bauen (invidis berichtete).