Die große Show zum Singapore National Day am 9. August wurde in diesem Jahr das erste Mal mit Augmented-Reality-Elementen angereichert. Für die Fernsehübertragung setzte Pixotope, Anbieter von Live-Augmented-Reality- und virtuellen Produktionen, in Zusammenarbeit mit Anomalyst Studio visuelle Illusionen ein, die die Grenzen zwischen Realität und Virtualität verschwimmen ließen.

Pixotope wurde verwendet, um alle AR-Overlays für fünf Segmente des groß angelegten TV-Events zu generieren, wobei die AR-Elemente als Teil der Haupterzählung der Show konzipiert wurden. Ein Highlight sind zum Beispiel fünf Sterne, die aus einer physischen Bühnenrequisite emporsteigen und in eine virtuelle Darstellung der Nationalflagge Singapurs übergehen.

Um eine durchgängige visuelle Konsistenz zu gewährleisten, arbeiteten Anomalyst Studio und das Grafikteam für die LED- und Bodenprojektionen kontiniuierlich zusammen. Die verschiedenen animierten Elemente wurden in Maya erstellt, bevor sie für die Wiedergabe in der Hauptshow in Pixotope importiert wurden.

Das Ziel für die von Pixotope betriebenen Grafiken war es, sich nahtlos in die Wirklichkeit einzufügen. Daher mussten die Designer sicherstellen, dass die Displays so ineinander übergehen, als wären sie Live-Bühnenelemente.

Die Parade zum Nationalfeiertag in Singapur war die erste Zusammenarbeit von Pixotope und Anomalyst Studio bei einem groß angelegten Live-Event. Angesichts der riesigen Anzahl an Darstellern und der Inszenierung, die während der Veranstaltung zu bewältigen war, mussten die AR-Elemente äußerst präzise in die Show choreografiert werden. Die Teams von Anomalyst Studio standen während der gesamten Planung in engem Kontakt mit dem Kameramann; die AR-Elemente wurden dann zur Übertragung zu Mediacorp, dem Broadcaster der Show, übertragen.

Anomalyst Studio hatte zwar schon früher Bildschirmgrafiken für die National Day Parade geliefert. Da aber in diesem Jahr die Anzahl der Zuschauer begrenzt war, schlug das Unternehmen vor, AR zu verwenden, um die Bildschirmdarstellung attraktiver zu machen und das Engagement für die Zuschauer zu Hause zu erhöhen. Zu den weiteren Partnern gehörten The Show Company und XD Motion.

Sam Leadsom, VP Global Business Development bei Pixotope, kommtiert: „Da diese Technologie zum ersten Mal bei dieser berühmten jährlichen Veranstaltung zum Einsatz kam, dauerte es eine Weile, bis sich alle mit der Aussicht auf die Übertragung von AR-Grafiken für eine traditionell physische Massendisplay-Show anfreunden konnten. Nach den ersten Proben zeigte sich, dass die verschiedenen Live-Komponenten durch zusätzliche, ansprechende Inhalte ergänzt werden konnten, die der gesamten Show eine völlig neue Dimension verliehen. Die effektiven AR-Overlays von Pixotope kamen sowohl beim Komitee als auch bei den Tausenden von Zuschauern zu Hause gut an und haben das Potenzial, in den kommenden Jahren zu einer festen Größe für weitere Shows zu werden.“