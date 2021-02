Kurz den QR-Code gescannt, dann geht das Abenteuer los: Nike schickt seine Kunden im House of Innovation in New York seit kurzem auf digitale Erlebnisreise. Die Experience entwickelte Nike gemeinsamm mit dem AR-Technologieanbieter Hovercraft. Eine Microsite dient nach dem QR-Scan als „digitales Basislager“. Danach heißt es der interaktiven Karte folgen und To-Do-Liste abhaken auf dem Weg durch den Store.

Die dynamische Checkliste verfolgt den Fortschritt des Kunden durch eine Reihe von AR-basierten Herausforderungen. Wer alle Abenteuer besteht, wird mit einem physischen Geschenk belohnt – überreicht von einem maskierten Store-Mitarbeiter, dem Nike „ACG Hiker“-Maskottchen. Selbiges begleitet die Kunden auch virtuell auf der Tour.



Der Sportartikelhersteller nutzt die gleiche AR-Technologie auch, um Shopping im stationären Geschäft virtuell von Zuhause im Rahmen seines „Nike Virtual View“-Programms anzubieten. Hier können sich Kunden einen Avatar entsprechend ihrer Größe und ihrem Körpertyp auswählen und in einer virtuellen Umkleidekabine Stücke probetragen.

Nach eigener Aussage will Nike künftig viele solcher digitalen Experiences anbieten, vorrangig in seinen großen House of Innovation Flagship-Stores in NYC oder Paris. Damit will Nike zum einen ein modernes Einkaufs-Erlebnis bieten, als auch Kunden mit Bedenkem gegenüber einem Besuch im Store entgegen kommen.