Digital Signage Made in Germany Nike House of Innovation – Retail neu erfunden

Retail neu erfinden – Das ist für viele Shop-Betreiber während der Corona-Krise die Herausforderung, um Verbraucher wieder in Ladengeschäfte zu locken. Mit seinem hybriden „House of Innovation“-Konzept zeigt Nike, wie die Retail-Zukunft aussehen könnte. Denn Kunden wollen längst mehr als nur einkaufen. Nach New York und Shanghai lockt Nike nun auch auf dem Champs-Elysées in Paris seine Kunden mit personalisierten und digital vernetzten Einkaufserlebnissen. Und gibt dabei digital unterstützt Einblicke hinter die Kulissen der größten Innovationsmomente des Unternehmens.

Die House of Innovation stellen ein ganzheitliches Markenerlebnis, modern digitalisiert, die das Retail-Erlebnis neu definieren sollen: Auf vier Ebenen und rund 2.400 Quadratmetern bietet der Pariser Markentempel eine beeindruckende End-to-End-Konsumentenreise für die Sport-Community. So punktet der französische Brand Store neben Live-Sessions mit Sportexperten auch mit digitalen Lösungen und Services, Personalisierungs- und Recyclingprogrammen, dem größten weltweiten Sneakerlab sowie spielerischen Angeboten für Kinder. Damit macht Nike deutlich: Nicht das Produkt, sondern das Kundenerlebnis steht im Zentrum.

Für den Launch der Running-Kampagne Alphafly in Paris steuerte Integrator satis&fy in Paris mit analogen und auch teilweise digitalisierten Sonderkonstruktionen zur Product- und Consumer Experience bei. Die größtenteils am Stammsitz im hessischen Karben angefertigten Pop-up-Installationen und temporären Digital Signage-Touchpoints kamen insbesondere auf der großen Aktionsfläche im Eingangsbereich des Flagship-Stores zum Einsatz. Dafür arbeitete der Spezialist für Live Kommunikation und 3D-Marketing eng mit Nike, der für das Design verantwortlichen Agentur Hotel Creative und den Content-Verantwortlichen Accept & Proceed aus London zusammen.

Produkte erlebbar machen

Um den Kunden immer wieder ein neues Shopping-Erlebnis zu bieten, wird vor allem die Aktionsfläche im Erdgeschoss ihr Äußeres regelmäßig ändern. Für diese steuerte satis&fy mit einem Laufparcours -Display und einer Fanzone über den Marathon-Weltrekordläufer Eluid Kipchoge zwei digitalisierte Pop-up-Installationen bei. Die Ausstellungszone zu Kipchoge, der im letzten Jahr einen Marathon unter zwei Stunden lief, widmet sich mit analogen und digitalen Lösungen seinem Erfolg, seinen Bestzeiten, seinen Entwicklungsstufen und Schuhmodellen. Für den Alphafly-Launch wurden darüber hinaus im Schaufenster mehrere Schaufensterpuppen auf eigens angefertigten Podesten in Stellung gebracht, gebaut aus LED-Panels und Ticker-Tape, über das die Bezeichnung des jeweiligen Schuhmodells abgespielt wurde.

Für die Nike Air Innovation Timeline Wall, einer Festinstallation über die Geschichte und Innovationen von Nike Air Max im Zeitstrahl, fertigte satis&fy verschiedene, digitalisierte Schuhpodeste an und baute diverse Screens, Displays und Grafiken in das Ausstellungsdisplay. Passform-Empfehlungen für den optimalen und personalisierten Nike-Sport-BH gibt es dank Machine Learning im Bereich Bra Fit by Nike Fit im ersten Obergeschoss, für den der Integrator die Ausstellungspodeste anfertigte. Kinder hatten an der interaktiven „Move to play“-Säule Gelegenheit, spielerisch die Marke und ihre Produkte kennenzulernen und einen virtuelle Laufparcours zu absolvieren. Diese sechseckige, hinterleuchtete Schnupperstation für die Jüngeren konzipierte satis&fy ebenfalls in den Karbener Werkstätten.

Nachhaltigkeit als Teil des Retail-Konzepts

Nachhaltigkeit fest in seinen Shops zu verankern, ist dem US-Hersteller wichtig. Das demonstriert er auch in seinem Ladengeschäft auf den Champs-Elysées mit dem „Move To Zero“-Display. Eine Installation zeigt bildlich, dass die Sport-BHs der Marke aus recycelten PET-Flaschen bestehen. Zudem informiert der Hersteller hier über die Move to Zero Initiative, die vorsieht, dass der Retailer bis 2030 seine CO2-Emissionen um 30 Prozent verringern will.

Nicht nur optisch ein Statement ist der Pariser Store auch in Sachen Nachhaltigkeit weit vorne. 85 Tonnen umweltverträglicher Materialien wurden dort verbaut. Mittlerweile wurde die Running- durch die aktuelle Football-Kampagne ersetzt. Für diese war satis&fy Anfang September erneut in Paris und steuerte mit mehreren Sonderbauten wieder zum innovativen Sporterlebnis bei.