Das neue Konzept wird auch als eine „digital-enabled Journey“ bezeichnet, die auf Daten von Mitgliedern und auf Sportmomente in Echtzeit in der Stadt reagiert. Der erste Store des neuen Konzepts wurde nun im südchinesischen Guangzhou eröffnet.

Mit der Einführung von Nike Rise beschleunigt Nike seine digitale Transformation weiter: ein einzigartiges Nike-Store-Konzept, das auf den Puls des Sports in der Stadt eines Mitglieds reagiert. Mit dem Verbraucher im Mittelpunkt und unterstützt durch einen „Member-first“-Ansatz kuratiert die erste Nike Rise Store ein personalisiertes Einkaufserlebnis, das Kunden mit dem Sport, ihrer Heimatstadt und miteinander verbindet.

Nike Rise ist das jüngste Konzept von Nike, zu dem auch die jüngsten Pilotkonzepte des Nike-Flaggschiffs House of Innovation gehören, die einen Blick hinter die Kulissen der größten Innovationsmomente von Nike ermöglichen, sowie Nike Live, ein lokal kuratiertes Einkaufserlebnis für Mitglieder.

Da die Schnittmenge von Sport und Digital immer im Vordergrund steht, verwandelt sich diese von der Stadt aus geführte Shoppingdestination in einen reaktionsschnellen, datengesteuerten Knotenpunkt, der die Nike-Mitglieder in Guangzhou inspiriert und es ihnen ermöglicht, sich zu bewegen.

Wie bei den neuesten Nike-Konzepten, spielt Digital Signage nur eine untergeordnete Rolle. Die Fokussierung auf das persönliche Einkaufserlebnis ist nur mit einer App möglich. Allerdings fungiert der Eingangsbereich analog zu den Flagship Stores in New York oder Shanghai als Produkt- und Erlebnisbühne die regelmäßig neu gestaltet wird: LED an den Wänden und hinter den Regalsystemen sorgt für eine digitale Tapete, die auf Knopfdruck angepasst werden kann.

invidis Kommentar

Nike zeigt sich mal wieder sehr experimentierfreudig. Wir bewundern den Mut alle paar Monate ein neues Retailkonzept zu testen. Leider verliert Nike aber auch schnell die Lust an etwas älteren Konzepten. So vermisst der House of Innovation Flagship an der 5th Avenue in New York City bereits ein gutes Jahr nach Eröffnung die Pflege und Zuwendung die eine Investition wie diese verdient hätte. LED Module zeigen Ausfälle, viele digitale Touchpoints sind offensichtlich nicht gepflegt und nicht betriebsbereit.

Aber das Konzept einen Store auf die Sportmomente in Echtzeit reagieren zu lassen, wenn das lokale Fußball-, Baseball- oder Basketball-Team gewinnt oder verliert ist bemerkenswert und der richtige Schritt globalen Brands einen lokalen Bezug zu geben. Was in Apps leicht anpassbar ist bedeutet für Digital Signage schon etwas mehr Aufwand.