Für die Frame Awards 2020 wurden über 1.000 Projekte von Hunderten von Designstudios aus weltweit 51 Ländern eingereicht. Die Jury wählte das Pop-Up Projekt im Nike House of Innovation Shanghai zum Pop-Up-Store des Jahres. Entwickelt werden die Nike Shanghai Popup-Konzepte vom deutsch-chinesischen Designbüro Coordination Asia unter der Führung von Tilman Thürmer.

Der Nike Flagshipstore im Herzen von Shanghai ist der erste einer neuen Generation von Markentempel der großen Sportartikelhersteller Nike, Adidas und Puma. Seit der Eröffnung im Jahre 2018 folgten weitere Stores in New York City (Adidas, Nike, Puma) und in London (Adidas). Allen Flagshipstores gemein ist eine zentral im Eingangsbereich gelegene Pop-up Fläche, die in kurzen Abständen jeweils neu entwickelt wird. Hier liefern die Sportartikelhersteller fast im Monatstakt neue Erlebnisse, die auch Stammkunden immer wieder zum Besuch animieren sollen.

Seit 2018 entwickelte das Designbüro Coordination Asia für Nike eine Reihe von monothematischen Pop-Up-Installationen rund um neue Produkt-Launches. Die wechselnden Erlebnisse sind laut Coordination Asia die Schlüsselmomente des Nike Shanghai House of Innovation-Konzepts, ein sich wandelndes, kuratiertes Retail-Experience. Nike will damit in einem der wichtigsten Absatzmärkte den Kunden einen einzigartigen experimentellen und erlebnisorientierten Flagship-Store liefern.

Die 1.500 m² große Pop-Up-Flächen bieten den Kunden einen Blick hinter die Kulissen der größten Innovationsmomente und kreativen Reisen von Nike, von der Forschung bis zur Produktion. Für drei Kollektionen zwischen 2018 und 2019 wurden thematisch vertiefende Erlebnisse geschaffen, die unverwechselbare Innovationsgeschichten enthüllen und die Produkte so präsentieren, dass sie die Aufmerksamkeit des Gesprächspartners auf sich ziehen.

Die Aktionsfläche fungiert als eine Art Bühne im Atrium des Flagshipstores, unterstützt durch eine wandfüllende LED-Wand und viele temporäre Digital Signage-Touchpoints. Für das Nike House of Innovation entwickelte Coordination Asia eine Reihe von immersiven digitalen Experiences, die sorgfältig kuratiert wurden, um die Geschichte von Innovation und Design zu erzählen. Die technischen Details und die Technologie, die hinter der Entstehung jedes Produkts stehen, werden in Geschichten erzählende Installationen verwandelt, die es den Verbrauchern nicht nur ermöglichen, die Produkte aus einer anderen Perspektive und durch Interaktion zu verstehen, sondern sie auch in den kreativen Prozess einzubinden.

Das Besondere am House of Innovation Shanghai ist, dass das Thema alle paar Wochen zusammen mit den vorgestellten Kollektionen wechselt und sich der gesamte Raum über Nacht entsprechend verändert. Jedes „Make-over“ ist eine neue Iteration des Kernkonzepts, das in die fesselnde, laborähnliche Umgebung übertragen wird. Durch die Einbeziehung des Backstage-Bereichs und des Designs in die Gestaltung schaffen die thematischen Installationen im House of Innovation Shanghai eine neue Perspektive für Retail-Erlebnisse.