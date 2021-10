Die Flagship-Filiale der Caixabank in Madrid befindet ich auf dem Plaza Colón, einem der bekanntesten Orte in Madrid. Das Axis-Gebäude, in der sich die Zentrale befindet, wurde vom Star-Architekten Norman Foster entworfen. Sie wurde im Juli 2021 eröffnet.

Auf mehr als 4.000 Quadratmetern Fläche über 4 Stockwerke wurde das Innendesign von CGA gestaltet. Ebenso wirkte der spanische Integrator Instronic bei der digitalen Gestaltung – außen wie innen – mit.

Blickfang ist die Fassade, die mit einer Mischung aus Digital Signage und interaktivem Lichtdesign ein ständiges Verändern und Individualisieren der Front möglich macht.

Im Innenbereich sollen große LED-Wände den Besuchern zu immersiven Erlebnissen verhelfen.

Laut Instronic spielte bei der Gestaltung der Fassade vor allem das Thema Transparenz eine große Rolle. „Die Idee des Projekts bestand darin, die Fassade mit massiven transparenten visuellen Stützen zu beleben, die Licht in das Innere des Gebäudes lassen“, schreibt das Unternehmen auf seiner Internetseite.