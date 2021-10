Nach eigener Aussage ist Starcar einer der größten Autovermieter Deutschlands. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg betreibt circa 60 Filialen, hinzu kommen mehr als 500 Partnerstationen der Konzernmutter Starcar Europa Service Group. In sieben der Stationen hängen seit neuestem Non-Touch-Großformat-Displays von Clevertouch mit integrierten Digital-Signage-Funktionen.

Die Clevertouch-Display sind in den Vermietstationen jeweils in der Kundenecke beziehungsweise dem Wartebereich als Infotainment-Terminal installiert. „Unser neues Stationskonzept soll für ein innovatives, modernes Flair stehen“, erläutert Melanie Lammers, Marketingleiterin bei Starcar. „Und nachdem wir bereits die Fahrzeugübergabe rein digital über iPads abwickeln, war die Modernisierung unserer Werbe- und Infoflächen für uns der nächste logische Schritt. Das setzen wir bei unseren Neueröffnungen schon konsequent um und ziehen auch bald die Bestandsstationen nach.“

Aktuell werden über die Bildschirme Werbekampagnen und Werbevideos angezeigt, was früher nicht möglich war. Das Infotainment-Angebot, das über die Screens ausgespielt wird, soll in Zukunft noch mit standortspezifischen Wetterberichtsangaben sowie individuellen Angeboten und Rabattaktionen erweitert werden.

Verbaut sind Screens der CM-Serie von Clevertouch, die über eine 4K-UHD-Bildwiedergabe verfügen und laut Hersteller durch eine intuitive Steuerung und umfangreiche Funktionen überzeugen.

Vorteil zum Analogen

Bevor die digitalen Displays in den Stationen Einzug hielten, liefen alle Marketing-Kampagnen komplett analog ab. Mit unterschiedlichen Prospekten, Plakaten, Flyern oder Fensterbeklebungen in den über ganz Deutschland verteilten Stationen war es für das Marketingteam schwierig, den Überblick darüber zu behalten, welche Aktion gerade wo läuft. Ebenso gestaltete es sich schwierig, wenn etwa einzelne Kampagnenmotive kurzfristig ausgetauscht oder abgeändert werden mussten oder sich Preise geändert hatten.

„Wir brauchten hier deutlich mehr Flexibilität“, berichtet Melanie Lammers. „Das Marketing wollte endlich zentral steuern können, welches Poster oder welches Video wo gezeigt oder gespielt wird.“ Das ist jetzt möglich, denn die Clevertouch-Displays lassen sich online über eine zentrale Content-Management-Plattform verwalten.

„Ziel war es, die Werbung zu digitalisieren und zielgerichtet auszuspielen. Und das ist jetzt möglich – wir entwickeln zentral eine Werbung und können sie sofort auf das Format angepasst per Mausklick in allen sieben oder eben nur einer Station ausspielen“, erläutert Justine Voogd-Thieß, Projektverantwortliche aus dem Marketingteam von Starcar. „So ist jetzt es zum Beispiel auch möglich, Urlaubskampagnen abgestimmt auf den Ferienbeginn der jeweiligen Stationsregion zeitlich versetzt zu starten“.

Den Startschuss für den Wechsel auf digitale Werbeflächen gab ein neues Stationskonzept, das ab März 2021 moderne Designs für die neuen Niederlassungen vorsah. In diesem Zuge sollten auch die Screens angeschafft werden, die dann im Mai 2021 installiert wurden. Ausschlaggebend für die Entscheidung für Clevertouch waren laut Starcar unter anderem die intuitive Bedienung, das Preis-Leistungs-Verhältnis sowie ein sehr guter Support.

Screens kommen bei Kunden gut an

Im ersten Meeting mit Clevertouch und dem Fachhändler LCD Media wurde Starcar bereits die Steuerungs- und Gestaltungs-Software gezeigt. Es folgte ein Seminar, in dem die neuen Anwender die Software detailliert kennenlernen konnten. Über einen Gastzugang zum Programm konnte das Starcar-Team zudem Anwendungsbereiche selbst testen und mögliche Fragen klären.

Bei Starcar ist man mit der neuen Lösung sehr zufrieden: „Die Screens kommen sehr gut an bei den Kunden, die Stationen wirken modern, das passt einfach perfekt zur Marke“, freut sich Melanie Lammers. Als nächste Ausbaustufe der Digitalisierung will Starcar die Kunden mehr mit einbeziehen und plant, interaktive Elemente in die Screens einzubauen. „Wir denken da in Richtung Gamification und wollen mehr Interaktion mit den Screens erreichen – etwa über Elemente, mit denen sich die Kunden Rabatte erspielen können“, erklärt Melanie Lammers.

Bis Ende 2022 will Starcar alle Standorte auf digitale Kampagnen mit der Digital-Signage-Lösung von Clevertouch umstellen.