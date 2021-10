LG Electronics startet in London eine Reihe von Kunstinitiativen und setzt damit die Self-Lit-Kampagne fort. Die digitalen Ausstellungen werden auf LG OLED-TVs gezeigt – hierfür hat der Hersteller den Begriff „LG OLED Art“ geprägt.

Den Anfang macht die Ausstellung LG OLED X Damien Hirst: A History of Painting. Sie findet im Rahmen der Kunstausstellung Frieze in London statt. Auf dem Stand von LG werden Werke des Künstlers auf Premium OLED-TVs aus dem Consumerbereich gezeigt.

Die Ausstellung präsentiert Hauptwerke von Damien Hirst, darunter Gemälde aus seinen Kaleidoscope- und Spin-Serien, sowie digitale Reproduktionen und die NFT-Serie des Künstlers. Der rollbare Fernseher, LG Signature OLED R, der LG Signature OLED 8K und die von der Kunst inspirierte LG G1 Gallery Series kommen dabei zum Einsatz und zeigen laut LG die Werke detail- und farbgetreu, in Abstimmung mit dem Künstler.

Außerdem wird LG bis Ende des Jahres das Self-Lit-Projekt mit der Ausstellung Lux, New Wave of Contemporary Art, im Londoner 180 The Strand fortführen. Installationskünstler wie Refik Anadol und Es Devlin zeigen ihre Kreativität mit mehr als 100 OLED-Produkten. Darunter befinden sich nicht nur LG-Fernseher, sondern auch Signage-Lösungen und transparente OLED-Displays.

Jedes mit LG OLED gezeigte Kunstwerk wird auf die Projektwebsite oledart.lg.com (Website zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht freigeschaltet, die Redaktion) hochgeladen, sobald es enthüllt ist. Somit können Kunst- und OLED-Fans auf der ganzen Welt jederzeit darauf zugreifen.