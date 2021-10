Die Stärke von DooH ist die Schnelligkeit, mit der Kampagnen ausgespielt werden können. Größere Herausforderung ist in der Regel die mangelnde Geschwindigkeit auf Kundenseite. Nicht so bei Post Office/Royal Mail, dem britischen Postdienstleister. Nur wenige Stunden nach dem weltweiten Ausfall von Facebook warb die britische Post großflächig auf DooH-Flächen von Clear Channel mit einer Wortspiel-Kampagne. Post statt Social Post. Klasse gemacht. Entwickelt wurde die Kampagne von Ogilvy UK.

Die einfache Botschaft setzt Social-Media-Beiträge mit der Post gleich, um Menschen, die nicht posten, teilen oder liken können, daran zu erinnern, dass auch ein Brief die Möglichkeit bietet, sich zu vernetzen.

Jules Chalkley, Executive Creative Director von Ogilvy UK, sagte: „Wir wollten den Ausfall der sozialen Medien in der vergangenen Nacht nutzen, um die Post zu feiern. Während die Welt in digitalem Chaos versank, tat die Post, was sie schon immer getan hat: Sie ist das ursprüngliche soziale Mediennetzwerk, das die Menschen tagtäglich im ganzen Land auf wunderbar menschliche Weise miteinander verbindet.“