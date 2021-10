Coinbase betreibt eine Kryptowährung-Plattform – und das überaus erfolgreich: Die Marktkapitalisierung für das Mutterunternehmen lag beim Börsengang bei rund 100 Milliarden US-Dollar. Nun will das Unternehmen seinen Bekanntheitsgrad und den von Kryptowährungen im Allgemeinen steigern; nach einer erfolgreichen Kampagne in London startet nun die zweite Out-of-Home-Kampagne, diesmal in Deutschland.

Die It Works Group realisierte diese und setzte dabei auf eine Kombination aus Digital Out of Home, Programmatic DOOH, Großflächen und mobilen Ambient-Medien. Im Planungsansatz wurden Geo- und Echtzeitdaten eingesetzt. „Bei der Planung haben wir unseren Fokus verstärkt auf Daten gesetzt und Standorte sowie Zielgruppen punktgenau analysiert“, erläutert Guido Krayl, It Works New Business Geschäftsführer. „Für die Standortplanungen wurden unsere eigenen Technologien und Tools eingesetzt. Zusätzlich haben wir einen inhaltlichen Bezug zwischen den Standorten und der Message auf den Motiven hergestellt.“

Dabei handelte es sich um die erste Kampagne in Köln, die von den Düsseldorfer Unternehmen realisiert wurde. Die Botschaften der Motive waren hierbei den Standorten angepasst. So warb Coinbase zum Beispiel auf digitalen Screens in Einkaufspassagen mit dem Slogan: „Shopping macht Spaß. Über Krypto lernen auch.“ Am Bahnhof hingegen hieß es: „Krypto nimmt Fahrt auf, aber Sie verstehen nur Bahnhof?“

Guido Krayl erklärt: „Aufmerksamkeitsstarke und standortbezogene Motive erzielen eine hohe Aufmerksamkeit und wecken bei der anvisierten Zielgruppe besonders starkes Interesse.“ Neben klassischen Großflächen waren auch digitale Medien im MIx enthalten, in Form von Roadside Screens, Mall Video, Station Video, Infoscreen und LED-Boards an der Lanxess Arena. Zusätzlich kamen mobile Cool-Lite-Trucks in den einzelnen Stadtgebieten zum Einsatz. „Die Fahrzeuge wurden mit geplanten Routen zielgenau ausgesteuert und befanden sich somit genau dort, wo sich die mobile Zielgruppe aufhält“, beschreibt der Geschäftsführer.