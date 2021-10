Vergangene Woche eröffnete die Alibaba Group offiziell ihr 13. Global Shopping Festival zum 11. November 2021.

Der 11.11. ist in China der Singles‘ Day, ein Tag für Chinesinnen und Chinesen, die nicht in einer festen Beziehung sind. Der 11.11. hat sich mittlerweile zum größten E-Shopping-Event der Welt entwickelt und gewinnt langsam auch außerhalb von China an Bedeutung.

Mit einer Beteiligung von 290.000 Marken ist das diesjährige Festival das bisher größte. Die Alibaba-Website Tmall hat mehr als 14 Millionen Angebote für mehr als 900 Millionen Verbraucher in China an. Neben E-Commerce ist der Tag auch für den physischen Retail von großer Bedeutung.

Wie Alibaba bekanntgab, liegt der Schwerpunkt in diesem Jahr auf den Themen „Nachhaltigkeit“ und „Inklusivität“. „In den vergangenen 12 Jahren hat der 11.11. die enorme Konsumkraft der chinesischen Verbraucher unter Beweis gestellt und die Grenzen des globalen Handels verschoben“, sagte Chris Tung, Chief Marketing Officer der Alibaba Group. „Das diesjährige Festival markiert ein neues Kapitel für den 11.11. Wir sind davon überzeugt, dass wir die Kraft des 11.11 nutzen müssen, um eine nachhaltige Entwicklung zu fördern und Verbrauchern, Händlern und Partnern in unserem gesamten Ökosystem die Möglichkeit zu geben, sich einzubringen.“

Tmall wird am 11.11. einen eigenen Bereich einrichten, in dem energieeffiziente und umweltfreundliche Produkte vorgestellt werden. Außerdem werden „grüne“ Gutscheine im Wert von 100 Millionen Yuan ausgegeben, um Anreize für entsprechende Kaufentscheidungen zu schaffen. Alibabas Logistikunternehmen Cainiao Network soll zudem an 10.000 Cainiao-Poststationen in 20 Städten das Recycling von Kartons einführen.