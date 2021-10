Ursprünglich plante 99sensors auf dem Digital Signage Summit Europe einen Experience Booth zu den Themen “Sensoren” und “Anti-Pandemie Technologien”. Nach dem Ausfall des Summit machte das Unternehmen aus der Not eine Tugend und lädt jetzt zu den Experience Days an seinem Standort in Elz bei Limburg ein. Die Experience Days finden vom 8. bis zum 12. November 2021 statt.

In Kooperation mit der ISE und invidis consulting zeigt 99sensors Zukunftslösungen und Showcases, die einen Überblick und Verständnis zu den Technologien vermitteln sollen. „Wir vergleichen, was schwer zu vergleichen ist, und kombinieren Technologien so, dass sie sinnvoll, wegweisend sowie Rollout-tauglich eingesetzt werden können und neue Märkte erschließen können“, erklärt Florian Bogeschdorfer, CTO bei 99sensors.

Unter anderem zeigt der Sensorspezialist auf den Experience Days:

Berührungslose Navigation durch Screen-Content mittels LESR-Buttons in einer Design-Stele

Live-Vergleich von Besucherzähltechnologien (verschiedene Sensoren, Kamera, Wifi, Bluetooth). Mit dabei sind unter anderem Produkte von Nexmosphere und Axis

Sensor-Spielplatz: Hier kann man mit verschiedenen Sensoren experimentieren (Klima, Indoor Air Quality, Lift&Learn, Touchless Buttons et cetera) und die Reaktion in Live-Dashboards sehen

Checkpoint Desinfektion: verschiedene Geräte und Technologien zu den Themen Handreinigung und Luftreinigung; Integration in cloudbasierte Umgebungen mit Statistiken und Meldung bei leerem Tank

Playback Control – Überwachung von Screens und Playern aller Hersteller, inklusive Cloud-basiertem Eskalationssystem

Giada Player Control: Player und DS-Software in Live-Überwachung in der Cloud

Programmatic Signage: MagicInfo-Content kontrolliert durch Sensoren und Regeln

KioskIQ: Vereinen von Screens, Sensoren, Klimasteuerung und Player in einer Cloud-Applikation mit Statistiken, Alarmen und Eskalationsmanagement

Konferenzräume sicherer machen mit Indoor-Air-Quality-Sensoren, Personenzählung und Anzeige/Alarmen

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, pro Tag können nur vier Besuchergruppen mit maximal drei Teilnehmern – und nur nach vorheriger Anmeldung – empfangen werden. „Dafür nehmen wir uns die Zeit, die Lösungen und Showcases, die die Besucher interessieren, im Detail vorzustellen“, betont Florian Bogeschdorfer. Die Termine können hier gebucht werden.

Besucher können Wissen über die Technologien sammeln und sich somit Marktvorteile sichern – und zusätzlich den Fridooh, einen Digital Signage Tisch- und Thekendesinfektionsspender, den jeder Teilnehmer kostenlos erhält.