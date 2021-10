MicroLED ist auf dem Weg, in Zukunft die Haupt-LED-Technologie zu werden. Das geht aus dem Global MicroLED Display Market Report des Marktforschungsunternehmen Futuresource Consulting hervor.

Der Bericht geht davon aus, dass mehr als 60 Unternehmen in den nächsten Jahren zusammen etwa 10 Milliarden Dollar investieren werden, was „ein kumulatives Marketingpotenzial von mehr als 50 Milliarden Dollar in den nächsten zehn Jahren schafft“.

Die Möglichkeit, Pixelpitches von weniger als 1 Millimeter zu realisieren, ermögliche eine Vielzahl von Anwendungen. „Kontrollräume, Präsentationsdisplays, Brand Enablement, Broadcast und architektonische Anwendungen sind allesamt ideale Umgebungen für MicroLED“, erklärt Chris McIntyre-Brown, Director bei Futuresource Consulting. „Die engen Pixelabstände, die MicroLED ermöglicht, machen eine Betrachtung aus nächster Nähe zunehmend realisierbar. Dies eröffnet Nutzungsmodelle für die Zusammenarbeit, die heute mit SMD-LED einfach nicht möglich sind.“

All-in-One auf dem Vormarsch

„Auch der Präsentationsmarkt erlebt gerade das Aufkommen von All-in-one-Displays, die allgemein als die Zukunft der Branche angesehen werden“, fährt Chris McIntyre-Brown fort. „All-in-one-Displays vereinfachen den Designprozess und können über Vertriebskanäle verkauft werden. Sie sind schnell und einfach zu installieren und integrieren mehrere Komponenten in einem einzigen Formfaktor.“

Futuresource geht davon aus, dass nur maximal sieben Unternehmen die Kontrolle über die MicroLED-Technologie haben werden. Das Marktforschnugsunternehmen schreibt: „Die jüngste Untersuchung zeigt, dass Samsung, Leyard und Foxconn die MicroLED-Führerschaft innehaben. Sie verfügen über die umfassendsten Ökosystem-Cluster und Futuresource geht davon aus, dass sie früh in den Markt eintreten werden. Andere globale Marktführer im professionellen AV- und CE-Bereich, darunter Apple, BOE, LG und Sony, verfolgen ebenfalls diese Chance.“

Darüber hinaus sind laut Futuresource nur etwa 10 Prozent der wichtigsten MicroLED-Anbieter in China ansässig, während die Displaytechnik bisher eine von China dominierte Branche war. Futuresource prognostiziert, dass dies die chinesische Marktführerschaft bei LED-Displays beenden könnte, sodass andere Marken sich lukrative Marktvorteile verschaffen können.