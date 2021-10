Großformatige digitale Kiosksysteme könnten für Gesundheitssysteme in Zukunft mehr Effizienz bringen. Zu diesem Schluss kommt das Marktforschungsunternehmen Futuresource in seiner Studie „The Future of Large Format Kiosks“.

Die Corona-Krise hat gezeigt, dass die globalen Gesundheitssysteme im Angesicht von Ereignissen wie der Pandemie unter großen Druck geraten können. Kioske, zum Beispiel für die Anmeldung oder Erstuntersuchung im Krankenhaus, könnten helfen, Entlastung bei großer Nachfrage zu bringen.

Globale Sprechstunde

Im Gesundheitswesen haben Kioske laut Futuresource den Vorteil, dass sie der sozialen Distanz Rechnung tragen. Die potenziellen Vorteile würden jedoch weit darüber hinausgehen: Ausgebildetes Gesundheitspersonal ist teuer und knapp, ein Problem, das durch die von Kiosken gebotene Konnektivität gemildert werden könnte. Die Patienten können überall auf der Welt mit einem Arzt verbunden werden. Das habe den Vorteil, dass die Gebiete mit hohem Versorgungsdruck auf die Gebiete mit freien Kapazitäten verteilt werden. Das würde auch einen stärkeren Wettbewerb im Gesundheitswesen ermöglichen, der Anreize für bessere Qualität und niedrigere Preise schafft.

Vor dem Hintergrund eines enormen Rückstands bei der Behandlung in vielen Ländern und angesichts knapper Ressourcen könnten großformatige Kioske mit eingebetteten Sensoren bei den künftigen Bemühungen um eine präventive Versorgung eine wichtige Rolle spielen. „Dies ist ein effektiveres Verfahren als der Einsatz mobiler Geräte, da Kioske viel mehr diagnostische Sensoren integrieren können“, erklärt Futuresource. Interaktive Gesundheitsscreenings sind bei der Messung von BMI, Blutzuckerspiegel, Blutdruck und Herzfrequenz weit verbreitet – aber auch Ultraschallsonden-Kits, integrierte Wearables für Echtzeit-Updates und KI-gesteuerte Gesichtserkennung zur Erkennung von Emotionen seien in der Branche bereits in Ansätzen zu sehen.

Noch Nischenmarkt

Das Gesundheitswesen ist bisher bei Large-Format-Kiosken ein Nischenmarkt. Insgesamt prognostiziert Futuresource für den Zeitraum von 2021 bis 2025 eine CAGR-Wachstumsrate von 13 Prozent. Kioske sind im Einzelhandel gut etabliert und haben starke Wachstumsaussichten. 44 Prozent des potenziell adressierbaren Marktes in diesem Bereich entfallen auf Schnellrestaurants, die bei der Einführung der Technologie bei den Endverbrauchern eine wichtige Rolle gespielt haben. Das Transportwesen ist der nächstgrößere Markt, da viele bestehende Prozesse automatisiert wurden, um Kosten zu senken.

Zwar würden einige Krankenhäuser über Kioske verfügen, damit Patienten sich orientieren, einchecken und Rezepte erhalten können. Aber die Krankenhäuser haben laut Futuresource nicht den Wandel erlebt, den der Einzelhandel und das Transportwesen durchgemacht haben, um ihre Gewinnspannen zu erhöhen und die Besucherzahlen zu steigern, da sich die Länder nach der Schließung öffnen.

Öffentlichkeit bereit für Änderungen

„Der Mehrwert, den Kioske in Bezug auf Kostensenkungen, Effizienzsteigerungen und die Integration intelligenter Daten zur Optimierung von Ressourcen bieten, muss erst noch voll ausgeschöpft werden – selbst in wohlhabenderen Ländern, die als Vorreiter neue Technologien schneller annehmen“, erläutert Futuresource. „Dies ist auf Finanzierungsdefizite und die Abhängigkeit von der bestehenden Infrastruktur zurückzuführen, aber auch auf die Tatsache, dass die erforderliche Anerkennung durch die Gesundheitsbehörden nur langsam erfolgt und die Endnutzer Kioske als Ersatz für menschliche Interaktion generell weniger akzeptieren.“ Da die Öffentlichkeit jedoch im Laufe der Pandemie zunehmend mit ähnlichen technologischen Veränderungen konfrontiert werde, was die Branche zu mehr Innovation zwingt, erwartet Futuresource, dass diese Hindernisse schnell abnehmen werden.

Die Studie „The Future of Large Format Kiosks“ ist bei Futuresource erhältlich, Interessierte können unter matthew.ledgerwood@futuresource-hq.com anfragen.