In der „Höhle der Löwen“-Sendung auf Vox vom 4. Oktober 2021 bewarb sich auch Lymbio um eine Beteiligung der Vox-Investoren. Das Unternehmen aus München um CEO Markos Kern hat eine Spielekonsole entwickelt, die auf Projektion und Sensortechnologie basiert.

Ursprünglich wurde das Produkt unter dem Namen Multi-Wall für Einrichtungen wie Sportvereine, Fitnessstudios und Hotels, zum Beispiel für Trainingseinheiten, entwickelt. Nachdem dieser Geschäftsbereich durch Corona einbrach, will das Unternehmen mit Lymbio eine Home-Version für den Privatgebrauch auf den Markt bringen.

Die Konsole wird an der Wand angebracht und mit einem handelsüblichen Projektor verbunden, der den „Bildschirm“ an die Wand wirft. Der Sensor in der Konsole erfasst Wandberührungen durch einen Ball oder die Hand, wodurch die Spiele gesteuert werden können. Auch eine Motion-Tracking-Kamera ist integriert.

Als Sensortechnologie kommt ein von Lymbio eigens entwickelter Sensor sowie eine Highspeed Touchless-Sensing Engine zum Einsatz, neben dem Realsense Depth Module D450 von Intel.

Eine Investition ergatterten die Münchner nicht, sie scheiterte an der zu hohen Unternehmensbewertung von 1,6 Milionen Euro.

Die Folge lässt sich auf TV Now noch einmal ansehen.