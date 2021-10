PPDS hat seine Teilnahme an der Infocomm 2021 bestätigt. Nach langen Gesprächen mit den PPDS-Teams in Nordamerika beschloss der Konzern, trotz Absagen anderer Unternehmen auf der Show vom 27. bis 29. September in Orlando, Florida, mit einem eigenen Stand vertreten zu sein.

Joe King, VP Commercial Displays NA bei PPDS, kommentiert: „Nach der Absage im vergangenen Jahr freuen wir uns, persönlich zur Infocomm zurückzukehren, die zu den am meisten erwarteten und engagiertesten jährlichen Veranstaltungen im AV-Kalender gehört.“

Nordamerika-Premiere für Display

PPDS will die Veranstaltung nutzen, um die Produktneuheiten des vergangenen Jahres zu präsentieren. Das bisher größte Hospitality-Display von PPDS wird hierbei zum ersten Mal in Nordamerika gezeigt. Der Philips MediaSuite 75″ Connected Pro TV in 4K UHD ergänzt die Serie, die bisher die Varianten zu 43, 50, 55 und 65 Zoll umfassten.

Das neue Display ist mit verschiedenen Personalisierungsmöglichkeiten und zusätzlichen Optionen ausgestattet. Dazu gehören Chromecast built-in, Netflix ready, der Zugang zu Tausenden von Google-Play-Apps – darunter Dienste wie lokale Nachrichten, Wetter und Verkehrsinformationen – sowie Content-Streaming von Anbietern wie Youtube, Deezer und Spotify oder Disney+.

Kooperationen mit Softwarefirmen

Zusätzlich stellt PPDS im Rahmen seiner „Total-Solutions-Strategie“ Produkte wie den Air Quality Sensor und seine Bildungslösung in Zusammenarbeit mit i3 vor. Auch über die Partnerschaften mit Marken wie Crestron, Logitech, Advantech, Navori, Intel Corporation, Nonius, Nevotek und Imagine Soft präsentiert das Unternehmen.

Joe King führt aus: „2021 war ein unglaubliches Wachstumsjahr für PPDS, und wir werden auf der diesjährigen Veranstaltung unser bisher umfangreichstes Portfolio an professionellen Philips Display-Produkten und -Lösungen vorstellen – einschließlich einiger aufregender Neuankündigungen und Vorführungen.“

Neuheiten bei allen Lines

Weitere neue Produkte von PPDS im Jahr 2021 umfassen unter anderem die interaktive Philips T-Line (Bildungswesen) und Philips C-Line (Unternehmen), die Philips B-Line (Lebensmittel und Getränke) Digital Signage, Philips Mediasuite (Gastgewerbe) Profi-TVs und die Philips L-Line 7000 LED-Serie (Einzelhandel, Unternehmen).

PPDS wird auf der Infocomm am Stand 3421 zu finden sein.