invidisXworld Digital in die Tiefe des Raums

Die große Show überlässt Qatar auf der Expo dem Gastgeber und Saudi Arabien. Die Zeit des kleinen Emirat kommt 2022: ziemlich genau in einem Jahr findet der FIFA Worldcup in Qatar statt. Auf der Expo in Dubai ist Qatar nur mit einem kleinen Haus vertreten. Designed wurde der Qatar Pavillion aber von keinem geringeren als dem spanischen Star-Architekten Santiago Calatrava. Im Eingangsbereich überzeugen aus Digital Signage Sicht zwei Installationen:

Hypervsn LED-Propeller

Eine Matrix aus 5×3 LED-Propellern erzeugt hinter Glas realistische 3D-Effekte. Die Installation und der Content sind sehr gut realisiert, leider lassen sich die Eindrücke systemimmanent nur schwer mit der Kamera festhalten. Die Integration der zur Zeit sehr populären LED-Propeller bedarf einem guten Konzept. Im Qatar-Pavillon wurden die Propeller in eine schwarze Box integriert, die der 3D-Installation zusätzliche Tiefe bringt. Zusätzlich setzt Qatar auf LED-Hintergrundbeleuchtung hinter dem Schaukasten für doppelte Tiefenwirkung.

Digitale Schaukästen

In einer Reihe von kleinen Schaukästen setzt Qatar auf angewinkelte LCD-Displays in der Rückwand, verspiegelte Seiten für den Tiefeneffekt sowie Projektion auf eine kleine Scheibe im Vordergrund. Die beiden Technologien ergänzen sich hervorragend und sich auch von der Helligkeit enorm gut aufeinander abgestimmt.