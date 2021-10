Die Bostoner Sport-Arena TD Garden ließ im Vorfeld der Herbstsaison 2021 sein Centerhung-LED-Display von Daktronics vergrößern: Die digitale Fläche der vier Displays beträgt jetzt rund 5,4 mal 10 Meter.

Der TD Garden ist die sportliche Heimat des NBA-Basketballteams der Boston Celtics sowie des Eishockeyteams der Boston Bruins. Bereits 2019 wurde das Centerhung-Display mit einem Pixelpitch von 2,5 Millimetern installiert. Die Aufrüstung, die mehr als 4K-Auflösung liefert, bringt das System nun auch 48,6 Millionen Pixel, was laut Daktronics die derzeit höchste Auflösung im professionellen Basketball und Eishockey bedeutet.

Zudem wurden am unteren Ende vier Displays ergänzt, um die Zuschauer in den ersten Reihen besser mit Informationen und Unterhaltung versorgen zu können. Jedes Display ist circa 2 Meter hoch sowie 7 Meter breit und verfügt über einen Pixelabstand von 2,9 Millimetern.

Schließlich wurden oberhalb der Videodisplays zwei neue Ring-Displays auf einem eigenen Stützsystem installiert. Diese Displays sind jeweils circa einen Meter hoch, haben einen Umfang von rund 54 Metern und weisen einen Pixelabstand von 3,9 Millimetern auf.

Je nach Sport anpassbar

„Wir haben mit der LED-Umstellung hier bereits 2019 begonnen, und es ist etwas ganz Besonderes, dass das System nun endlich wie ursprünglich geplant fertiggestellt wurde“, kommentiert Charley Bocklet, Vertriebsmitarbeiter von Daktronics. „Es ist eine Ehre für Daktronics, die Zusammenarbeit mit dem TD Garden fortzusetzen, der nun einige der höchstauflösenden Bildschirme im Sportbereich präsentieren wird.“

Die Hauptdisplays und die unteren Videowalls sind an einem separaten Hängesystem befestigt. Beide Systeme lassen sich unabhängig voneinander hoch- und herunterfahren, je nachdem, welche Anordnung für die jeweilige Sportveranstaltung benötigt wird. Insgesamt wiiegt das gesamte Display

Die Hauptvideobildschirme können in verschiedene Bereiche eingeteilt werden, so dass sie jeweils ein großes Bild oder mehrere verschiedene Zonen zeigen können. Diese Zonen können jede beliebige Kombination von Live-Videos, Sofortwiederholungen, aktuellen Statistiken, Grafiken, Animationen und Sponsoringbotschaften in Abstimmung mit der Live-Produktion am Spieltag zeigen.