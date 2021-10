London Calling Visual Art eröffnet Büro in London

Der skandinavische Heimatmarkt ist Visual Art schon länger zu klein. Im deutschen Markt ist Visual Art schon seit vielen Jahren mit einem Büro in Hamburg vertreten. Im letzten Jahr konnten die Schweden mit 7Eleven erstmals auch einen Großkunden in Australien gewinnen.

Nun folgt also die Expansion nach Großbritannien – bereits die achte Visual-Art-Länderniederlassung. Geleitet wird das Büro in London vom Digital Signage-Experten Kevin McGlasson, der nach sechs Jahren als Business Development Manager in der europäischen Displayorganisation von Samsung die Seiten wechselt.

invidis hat mit Visual Art CEO Anders Apelgren gesprochen und stellt die interessanten Projekte vor:

„Das kontinuierliche Wachstum unseres Kundenstamms hat uns die Entscheidung, ein Büro in London zu eröffnen, leicht gemacht. Es ist ein aufregender Schritt und wir freuen uns sehr, in einer der wichtigsten Städte Europas Fuß zu fassen,“ sagt Anders Apelgren, CEO von Visual Art. Die Visual Art Digital Signage-Lösungen läuft bereits auf 40.000 Screens weltweit, primär auf Tizen SoC und LG Web OS.

„Unser Ziel ist es, innerhalb der nächsten zwei Jahre Europas führender Digital Signage-Anbieter mit der besten Digital Signage-Software zu sein. Wir planen, in naher Zukunft zwei weitere Büros in wichtigen europäischen Städten zu eröffnen“, so der Visual Art CEO.