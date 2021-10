Auch in der neuen (post-)pandemischen Arbeitswelt sind persönliche Treffen und Networking eines der wichtigsten Gründe, Events zu besuchen. Mehr als 50 hochkarätige Unternehmen und 50 Digital Signage- und AV-Lösungsanbieter folgten der Einladung von macom zum diesjährigen Summit. Eines der Highlights waren Best-Practice Impulsvorträge von Porsche, Drees & Sommer, Signa sowie aus der Wissenschaft, die zeigten, wie sich die Anforderungen und das Tempo der Digitalisierung in den vergangenen Monaten verändert haben. Ob ein weltweiter Digital Signage-Rollout in Autohäusern, die Verknüpfung von Smart Signage/Medientechnik mit intelligenten Gebäuden oder die menschlichen und technischen Herausforderungen von Hybrid-Meetings mit der Rückkehr von Mitarbeitern in ihre Büros.

Zeitgleich zum Summit eröffnete macom auch die bereits 3. Generation des macomLAB. Seit fünf Jahren tüfteln macom-Experten mit neuesten Technologien, Möbeln und Arbeitsplatzkonzepten in einem eigenen Labor vor den Toren Stuttgarts. Frei nach dem Motto: Nur was man kennt, kann man auch bewerten und planen. Die neueste Inkarnation des macomLAB zählt sicherlich zu den besten Digital Workplace-Showrooms, die es zur Zeit gibt. Auf zwei Etagen haben die Experten von macom Collaboration, Workplace und Hybrid-Lösungen zusammengetragen und integriert. Einen hohen Betrag haben die Stuttgarter AV-Planer investiert. „Eine riesengroße Investitionsentscheidung für macom, aber die Erfahrung der letzten fünf Jahre hat uns gezeigt wie wertvoll unser Labor ist“, erklärt Geschäftsführer Oliver Mack gegenüber invidis.