Die ISE 2022 startet in 111 Tagen und geht den nächsten Schritt: Nun können sich Besucher auf der Website registrieren und sich somit ein Ticket für das Jahresauftakt-Event für die Branche sichern.

Die Messe wird vom 1. bis zum 4. Februar 2022 in Barcelona stattfinden. 2019 fand sie noch in Amsterdam statt, 2020 verhinderte Corona eine große Messeveranstaltung. Nun trifft sich die Digital Signage- und ProAV-Industrie Anfang 2022 zum ersten Mal in großem Stil in der katalanischen Metropole.

Und die Branche erwartet nach langer Zeit das große Wiedersehen mit Spannung. Bedeutende Hersteller haben ihre Teilnahme bestätigt – und viele Produktneuheiten angekündigt, dessen Launch sie sich bis zur großen Veranstaltung aufgehoben haben.

Sicherheitskonzept nach Lage

Um die gesundheitliche Sicherheit der Besucher zu maximieren, arbeitet die ISE eng mit dem Messegelände Fira Barcelona zusammen, um im Februar situationsadäquat reagieren zu können. Stand heute geht die ISE davon aus, dass ein Impf- oder Genesungsnachweise beziehungsweise ein negativer Corona-Test nachzuweisen ist. Je nach Entwicklung der Pandemie Anfang des Jahres können weitere passende Sicherheitsmaßnahmen getroffen, zum Beispiel Abstandsregeln, das Tragen von Masken.

Aktuelle Informationen zu Sonderflächen, Konferenzen sowie die Möglichkeit zur Registrierung finden sich auf der Website der ISE.