Eine größere Fachmesse in Corona-Zeiten zu veranstalten, ist im besten Fall eine holprige Angelegenheit. So war es auch bei der Infocomm 2021. Unter anderem aufgrund von Reiserestriktionen konnten internationale Besucher nicht problemlos anreisen, auch einige Aussteller sagten ab. Doch nun ist die AV-Messe eröffnet, und Teilnehmer werden die so vermisste Messe-Atmosphäre genießen. Zudem haben einige Aussteller Neuheiten im Gepäck.

„The Wall“ ist dabei

Samsung zum Beispiel präsentiert unter anderem die LED-Lösung „The Wall“ auf der Messe. Außerdem stellt das Unternehmen auf der Veranstaltung zum ersten Mal Displays mit der Technologie Neo QLED 8K vor. Sie sind mit Quantum Mini-LEDs ausgestattet und soll sich mit einem schlanken, minimalistischen Look in jegliche Geschäftsumgebung nahtlos einfügen. Das Display wird in einer Auswahl von 65-, 75- und 85-Zoll-Modellen erhältlich sein und bietet die Möglichkeit, entweder im Hoch- oder Querformat zu arbeiten. Zudem demonstriert Samsung seine Outdoor-Signage-Displays, die aktuell beispielsweise an Ladsäulen für Elektrofahrzeuge zum Einsatz kommen.

Um auch Kunden etwas zu bieten, die nicht zur Messe anreisen können, hat Samsung zudem einen virtuellen Infocomm-Messestand realisiert. Hier können sich Interessierte über das Netz zu den Produkten des LED-Herstellers informieren.

PPDS hatte bereits im Vorfeld seine Präsenz bei der Infocomm betont und legte einen Fokus auf die Partnerschaften, die den Hersteller in seiner „Total-Solutions“-Strategie weiterbringen sollen. Eine dieser Partnerschaften – mit Logitech – hat PPDs bereits auf der Messe bekannt gegeben.

Mit VisionXS bringt Guntermann & Drunck eine Serie an High-End-Extendern auf die Infocomm mit. Die Geräte ermöglichen unter anderem 10G-Datenübertragung und verfügen über Auflösungen bis zu 4K. Laut G&D sind die VisionXS-Geräte wesentlich kleiner als Vergleichsprodukte und bringen trotz kompakter Größe sehr gute Performance und Videoqualität mit.

Im Laufe der nächsten Tage werden uns sicherlich noch weitere News von der Infocomm 2021 erreichen. Wir halten Sie auf dem Laufenden!