PPDS und Logitech sind eine Partnerschaft eingegangen. Das verkündete der Displayhersteller im Rahmen der Infocomm 2021. Auf diese Weise ergänzen sich die USB-Videokonferenzgeräte von Logitech und die Philips-Displays.

PPDS und Logitech bieten zusammen Plug-and-Play-Konnektivität und stellen somit geprüfte Kompatibilität sowie nahtlose Integration zwischen einer Reihe von professionellen Philips-Displays und diversen Logitech-Produkten zur Verfügung – die Produktkombinationen bedienen dabei hauptsächlich Collaboration- und Education-Applikationen. Dabei gibt es Produktkombinationen für verschiedene Szenarien, vom Einsatz auf dem Schreibtisch bis zur Verwendung in einem Hörsaal.

Mit den Logitech-Produkten, zu denen Brio, Rally Bar Mini, Rally Bar und Rally Plus gehören, lassen sich schnell und unkompliziert Videokonferenzen starten. Mit einem Tastendruck lässt sich eine nahtlose Verbindung zu einer Lösung herstellen, die für den Benutzer geeignet ist, einschließlich Go-To, Microsoft, Zoom, Pexip und Ring Central.

Für Unternehmen und Bildungseinrichtungen

Auf Hardware-Seite gibt es beispielsweise für Unternehmensumgebungen die Windows- oder Android-kompatiblen, interaktiven UHD Philips C-Line-Geräte sowie die Extron- und Neets-kompatiblen, kompatiblen Philips B-Line-Geräte mit integriertem Chromecast für kleinere Besprechungsräume und Gruppenräume. Beide Serien sind zudem Crestron Connected“-zertifizert.

Im Bildungsbereich kann eine Reihe von Logitech-Lösungen jetzt nahtlos mit der 4K-Multitouch-Produktreihe Philips T-Line von PPDS verbunden werden.

Angie Mayo, Global Alliance & Go-to-Market Manager bei Logitech, erklärt: „Video wird zu einem unverzichtbaren Werkzeug für die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz, und unsere Kunden suchen nach qualitativ hochwertigen, flexiblen Lösungen, die sich leicht in großem Umfang einsetzen lassen.“

9,2 Milliarden Euro bis 2027

PPDS gibt an, dass der Markt für Videokonferenzen bereits vor der Pandemie florierte, mit einem Wert von mehr als 4,8 Milliarden Euro und einem prognostizierten Wachstum auf mehr als 9,2 Milliarden Euro bis 2027. Unter den derzeitigen globalen Bedingungen war der Bedarf an professionellen Videokonferenzlösungen noch nie so groß wie heute. Ein beliebter Anbieter von Videokonferenzplattformen verzeichnete im Jahr 2020 einen 354-prozentigen Anstieg der Teilnehmerzahlen und veranstaltet täglich etwa 300 Millionen Meetings, wie PPDS berichtet.