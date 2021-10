Die Schweizer Klubschule Migros wird vom Migros-Genossenschaftsverbund betrieben – der auch die gleichnamigen Supermärkte betreibt. Das Angebot der Weiterbildungsorganisation umfasst mehr als 700 Kurse und Lehrgänge, vom Sprach- oder Kochkurs bis zum Managementseminar.

Wer in den Räumen der Klubschule nach neuen Angeboten sucht, findet diese in Zukunft auf digitalen Infostelen. Diese wurden von screenfoodnet entwickelt und wurden an den Standorten Luzern, Zug und Sursee installiert. Zusätzlich stehen Stelen in ausgewählten Migros-Filialen.

Die Infostelen verfügen über zwei Bildschirme: Einer ist senkrecht montiert, darauf laufen animierte Videos, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Der zweite Bildschirm ist ein Touchscreen. Hier können Interessierte das Angebot an Kursen und Lehrgängen durchstöbern.

Laut screenfoodnet wurde bei der Entwicklung besonderer Wert auf die Suchfunktion sowie eine übersichtliche Navigation gelegt. ie Suchergebnisse lassen sich mit wenigen Klicks per E-Mail verschicken. So können sich Interessierte die Suchergebnisse später nochmal in Ruhe anschauen oder sie mit anderen Personen teilen. Wer sich für einen Kurs entschieden hat, kann ihn direkt über den Touchscreen buchen.

Die Infostelen sind barrierefrei gestaltet: Die Touchscreens sind für Menschen gut zugänglich, die auf einen Rollstuhl oder auf eine Gehhilfe angewiesen sind. Dank der Infostelen verzichtet beispielsweise die Klubschule Luzern immer mehr auf gedruckte Broschüren und schätzt den Vorteil, dass das Angebot auf den Infostelen stets auf dem aktuellen Stand ist. Interessierte kommen so an Informationen, auch wenn der Empfang nicht besetzt ist.